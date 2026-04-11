Tri horoskopska znaka vide tračak nade za budućnost 12. aprila 2026. godine.

Teško je održati nadu u vremenima tolikih sukoba, a ipak — evo nas, sigurni da nada i dalje nekako postoji.

Nešto veliko se menja u nedelju, i osećamo to. Ovi horoskopski znaci su posebno pogođeni tim talasom nade.

Ova grupa predvodi put ka načinu razmišljanja koji nas izvlači iz kolektivne letargije i vodi ka nečemu mnogo svetlijem. Sve se svodi na pronalaženje smisla u onome što se dešava kako bismo mogli da iskoristimo moć Plutona da učvrstimo svoj stav u nadi i veri. Sada znamo da teška vremena ne traju zauvek.

Strelac

Ako iko predvodi ovu promenu, to ste vi, Strelčevi. Vi ste kao i svi drugi i povremeno dozvolite sebi da upadnete u jamu očaja. Ipak, razlika je u tome što vi tamo nikada ne ostajete — nikada. Poznati ste kao večiti optimisti.

Pluton je u direktnom kretanju u nedelju, što znači da možete slobodno da promenite perspektivu ka nadi. Transformacija iz osobe koja se plaši u osobu koja se nada je ključ, a to je nešto što vam dobro ide.

Ovo vas čini i primerom nade za druge. Kada ljudi vide da ste nesalomivi, žele ono što vi imate — a to je poverenje u bolju budućnost.

Vodolija

Za vas je ovo dan lične revolucije. U procesu ste ponovnog građenja sebe od nule. Videli ste priliku za rast i koristite je kako i treba.

Tokom direktnog kretanja Plutona, nećete pristajati na manje od onoga što želite, a želite da ponovo verujete. Umorni ste od vesti i stalne negativnosti. Ali još važnije, inspirisani ste da se menjate zbog toga.

Umesto da se utapate u negativi, birate pozitivu. Nada je deo vašeg života i ne odustajete od nje — a ni ona od vas. Neka ovo bude prvi dan vašeg novog života punog nade. Zaslužujete to.

Ribe

Kada nada nestane iz vašeg sveta, osećate se veoma loše, jer vas tama lišava vaše kreativne i poetske prirode. Po prirodi ste duhovna osoba kojoj su nada i lepota neophodne da bi napredovala.

Srećom, nada se vraća u nedelju tokom direktnog kretanja Plutona. Tog dana se dešava nešto što vam pokazuje da i dalje postoji nešto lepo čemu možete da se radujete. Nema potrebe da odustajete od budućnosti.

Više niste vezani za stalne medijske izveštaje i loše vesti. Spuštate telefon i oslobađate se toga. A ono što je još važnije — moć Plutona vam pokazuje da nema povratka nazad. Nada koju sada osećate neće tako lako nestati, objašnjava Your Tango.

