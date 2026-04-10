Jedan lekar otkrio je jednostavno pravilo koje bi, kako tvrdi, moglo ljudima produžiti život za godinu dana. Reč je o takozvanom pravilu "5+2", koje zahteva samo sedam minuta dnevno, a moglo bi značajno poboljšati opšte zdravlje. Ovaj savet temelji se na nedavnom istraživanju koje je obuhvatilo skoro 60.000 ljudi.

Pravilo malih, doslednih promena

Dr. Vil Bulsiviz, gastroenterolog poznat na društvenim mrežama kao Gut Health MD, redovno deli savete o zdravlju. Istakao je da je studija iz januara ove godine, sprovedena na 59.000 ispitanika, pokazala kako male, dosledne promene u tri područja mogu pridoneti dužem životu.

"Pet minuta više sna. Dva minuta vežbanja. I godina života više", sažeo je Bulsiviz. "Istraživanje na 59.000 ljudi pokazuje da za duži život nije potrebna ogromna promena životnog stila, nego male, dosledne promene u tri područja." Dodao je: "Stalno nam govore da moramo potpuno promeniti način života. Ovo istraživanje pokazuje suprotno."

Šta pokazuju brojke?

Istraživači su godinama pratili 59.078 osoba koristeći nosive akcelerometre kojima su merili stvarne obrasce spavanja, vežbanja i ishrane. Minimalne promene koje su donele rezultate bile su pet minuta više sna dnevno, dva minuta umerene fizičke aktivnosti i pola porcije povrća više na dan. Ta kombinacija mogla bi doneti jednu dodatnu godinu života.

Značajnija poboljšanja, poput 24 minuta više sna, četiri minuta vežbanja i kvalitetnije ishrane, povezana su s četiri dodatne godine života bez bolesti poput srčanih oboljenja, raka, dijabetesa, hronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) ili demencije.

"Ljudi koji su optimizovali sve tri stavke - 7 do 8 sati sna, 42 minuta dnevne fizičke aktivnosti i kvalitetnu ishranu - imali su 9,35 godina duži životni vek i 9,45 godina duži zdravi životni vek. To je skoro cela decenija, razmislite o tome", poručio je dr. Bulsiviz.

Kombinacija je ključna

Lekar naglašava da nije presudna jedna promena, nego njihova kombinacija. "San, kretanje i ishrana idu zajedno. Mala poboljšanja u sve tri kategorije nadmašuju velika poboljšanja u samo jednoj", objasnio je.

"To stalno naglašavam! Važniji je napredak od savršenstva, ne morate trčati maraton ili jesti savršeno. Male promene koje se dosledno sprovode donose velike rezultate - godine života", rekao je. "Prestanite čekati savršen plan. Počnite večeras s pet minuta više sna, kratkom šetnjom nakon ručka i dodatnom porcijom povrća na tanjiru. Nauka pokazuje da je i to dovoljno za početak."

O samom istraživanju

Istraživanje na koje se dr. Bulsiviz poziva objavljeno je pod naslovom "Minimalne kombinovane varijacije spavanja, fizičke aktivnosti i ishrane povezane s poboljšanjima životnog i zdravog životnog veka". Cilj studije bio je utvrditi koja su minimalna kombinovana poboljšanja u spavanju, fizičkoj aktivnosti i ishrani potrebna za produženje života i perioda bez bolesti. U zaključku se navodi da su umerena i istovremena poboljšanja u spavanju, fizičkoj aktivnosti i ishrani povezana sa značajnim dobicima u dužini i kvalitetu života. Autori ističu da ovi nalazi nude praktičan pristup poboljšanju javnog zdravlja kroz umerene, ali dosledne promene u navikama.

Video: