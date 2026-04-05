Riba je često na listi najzdravijih namirnica, ali nisu sve vrste ribe podjednako dobre za vaše zdravlje. Neke sadrže korisne omega-3 masne kiseline i druge hranljive materije, dok druge mogu biti zasićene živom i toksičnim jedinjenjima.

Prema rečima nutricionistkinje Mišel Rautenštajn, veoma je važno birati ribe koje najviše doprinose zdravlju.

NAJBOLJE RIBE ZA ZDRAVLJE

Sardina

Sitna riba, ali nutricionistički moćna! Sardine su jedan od najzdravijih izbora jer su:

- Bogate omega-3 masnim kiselinama (EPA i DHA)

- Dobar izvor kalcijuma – pomaže zdravlju kostiju

- Sadrže vitamin D

Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u sardinama pomažu u očuvanju zdravlja srca i mozga, dok kalcijum doprinosi čvrstini kostiju.

Losos – kralj zdravih masnoća

Losos je među najcenjenijim ribama zbog:

- Visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina

- Kvalitetnih proteina

- Protivupalnih svojstava – koristan kod artritisa

Redovno konzumiranje lososa može pomoći u:

- Smanjenju rizika od srčanih bolesti

- Regulaciji krvnog pritiska

- Smanjenju triglicerida

Studije pokazuju da osobe koje često jedu losos imaju manji rizik od depresije i kognitivnog pada.

