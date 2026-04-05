Glumac Aleк Boldvin proslavio je 68. rođendan u opuštenoj atmosferi sa decom. Dok je pričao o prošlim rođendanima, njegova 12-ogodišnja ćerka Karmen ukrala je šou šalom koja je sve iznenadila. Karmen je nasmejala sve dobacivši: “Ummm, znači mama je imala 14?”, aludirajući na razliku u godinama između Aleka i njegove supruge Hilarije Boldvin.

Aleк Boldvin je ostao zatečen, ali kroz smeh priznao da je to “zlostavljanje starijih”. Njegova starija ćerka Ajrlend Boldvin, koju je dobio sa bivšom suprugom Kim Bejsindžer, našalila se u komentarima sa emotikonima koji plaču od smeha. Prijatelj Džeremi Renar takođe je čestitao Aleku rođendan.

Aleк je u braku sa Hilarijom od 2012. i imaju sedmoro dece: Karmen, Rafael, Leonard, Rome, Eduard, Marija i Ilarija. Hilarija je ranije otvoreno pričala o njihovoj vezi i razlici od 26 godina, ističući da godine nisu prepreka za ljubav i da ponekad Alekovo iskustvo donosi prednost, a ponekad traži kompromis.

