Jedna od najburnijih holivudskih brakorazvodnih priča poslednjih godina napokon je dobila svoj sudski epilog.

Nakon višegodišnjih optužbi, javnih prepucavanja i pravnih bitaka, sud u Los Anđelesu doneo je odluku kojom je okončan spor između velškog glumca Joana Grufuda (52) i njegove bivše supruge Alis Evans.

Iako je njihov razvod zvanično finalizovan još 2023. godine, bivši supružnici nastavili su da vode iscrpljujuću pravnu bitku oko finansijskih pitanja i starateljstva nad ćerkama Elom (16) i Elzi (12).

Grufuda publika pamti po ulogama u filmovima "Titanik" i "Fantastična četvorka".

Tvrdio je da je bivšoj supruzi isplatio oko 400 hiljada dolara više nego što je trebao. Međutim, nakon analize finansijske dokumentacije, sud je zaključio da preplata iznosi oko 27 hiljada dolara.

Prema presudi, glumac će bivšoj supruzi i dalje isplaćivati deset odsto svojih bruto prihoda, odnosno oko 1.862 dolara mesečno, u skladu s odredbama njihovog predbračnog ugovora. Sud je takođe odlučio da 168 hiljada dolara na štednom računu pripada Alis.

Jedan od najvažnijih delova presude odnosi se na zabranu prilaska. Sud je odlučio da produži postojeću meru protiv Alis za dodatnih pet godina, odnosno do 2031., uz obrazloženje da je godinama sistemski uznemiravala bivšeg supruga i njegovu sadašnju suprugu Bjanku Volis.

"Prvo i najvažnije, Alis je počinila porodično nasilje nad Joanom i njegovom suprugom Bjankom. Utvrđeno je da je ova kampanja bila nemilosrdna i da se nastavila tokom celog suđenja", napisao je sudija. Poslednjih pet godina Alis je skoro svakodnevno putem društvenih mreža i medija iznosila teške optužbe na račun bivšeg supruga. Tvrdila je da je napustio nju i njihove dve ćerke, optuživala ga za višegodišnju neveru s današnjom suprugom Bjankom i javno govorila da ne plaća alimentaciju, dok je, kako je tvrdila, novac trošio na skupe poklone za ljubavnicu, a ona i deca nisu imali šta da jedu.

Njena advokatica Džanina Verano tokom brakorazvodne parnice pokušala je objasniti razloge takvog ponašanja.