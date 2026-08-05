Godinama je važio za jednog od najvećih zavodnika, ali srce holivudskog glumca Pirsa Brosnana već više od tri decenije pripada samo jednoj ženi, njegovoj supruzi Kili Šej Smit.

Njih dvoje su 4. avgusta proslavili 25 godina braka, a njihova ljubavna priča i dalje se smatra jednom od najlepših i najstabilnijih u Holivudu.

Ljubav na prvi pogled

Venčali su se 4. avgusta 2001. godine u Irskoj, ali sve je počelo sedam godina ranije, sasvim slučajno, na jednoj zabavi u meksičkom letovalištu Kabo San Lukas.

Kili je tada radila kao televizijska novinarka i trebalo je da intervjuiše glumca Teda Dansona, ali joj je pažnju privukao Pirs Brosnan.

Kasnije je priznala da ju je osvojio na prvi pogled. Nekoliko dana kasnije otišli su na prvi sastanak, proveli veče razgovarajući pod zvezdanim nebom i vrlo brzo shvatili da između njih postoji nešto posebno. Tako je počela njihova ljubavna priča koja traje i danas.

Izlečila mu slomljeno srce

Kada su se upoznali, Brosnan još nije bio spreman za novu ljubav.

Samo nekoliko godina ranije izgubio je svoju prvu suprugu Kasandru Haris, koja je preminula od raka jajnika. Njena smrt duboko ga je pogodila, a kasnije je porodica doživela još jedan težak udarac kada je od iste bolesti preminula i njegova usvojena ćerka Šarlot.

Glumac je više puta govorio da ga je upravo Kili podržala na način koji nikada neće zaboraviti.

Nije pokušavala da izbriše uspomene na njegovu pokojnu suprugu, niti je od njega očekivala da potisne tugu. Naprotiv, dala mu je vreme, razumevanje i prostor da se izbori sa bolom.

„Kili je uvek bila nežna i puna saosećanja. Podsticala me je da tugujem za Kasandrom i zbog toga ću joj zauvek biti zahvalan“, rekao je Brosnan u jednom intervjuu.

Porodica kao najveće bogatstvo

Tri godine nakon što su započeli vezu dobili su sina Dilana, a nekoliko godina kasnije i mlađeg sina Parisa.

Kili se, osim novinarstva i dokumentarnog filma, godinama bavi i zaštitom životne sredine, posebno očuvanjem okeana.

Brosnan nikada nije krio koliko joj se divi. „Pronašao sam divnu ženu. Da sam je tražio milion puta, ne bih našao nekoga poput nje“, rekao je glumac.

Tajna njihovog dugog braka

Iako njihov život nije bio bez izazova, oboje veruju da ih je upravo zajedničko prevazilaženje teških trenutaka učinilo još bližima.

„Mnogo se volimo i zaista uživamo jedno u drugom. Prošli smo kroz mnogo toga, kao i svaka porodica, ali gledati osobu koju volite kako zajedno sa vama prolazi kroz život i stari uz vas, to je nešto posebno“, rekao je Brosnan.

Glumac često javno pokazuje koliko voli suprugu. Za njen 60. rođendan poklonio joj je 60 ruža, uz emotivnu poruku u kojoj se prisetio dana kada su se prvi put sreli.

Za njega tajna srećnog braka nije u velikim gestovima, već u svakodnevnom životu.

„Stvorili smo lep život zajedno, uz mnogo rada, strpljenja i ljubavi. Na kraju, najvažnije je da iskreno uživamo u društvu jedno drugog“, poručio je slavni glumac.

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