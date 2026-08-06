Astrolozi smatraju da će naredni period mnogima doneti priliku da zatvore stara poglavlja, ali i da obnove veze koje nikada nisu u potpunosti zaboravili. Za tri horoskopska znaka zvezde najavljuju susret sa bivšom ljubavi i mogućnost da isprave greške iz prošlosti.

Rak

Rakovi teško zaboravljaju osobe koje su iskreno voleli, pa ih prošlost često sustigne kada se tome najmanje nadaju. U narednim nedeljama moguć je neočekivani poziv, poruka ili slučajan susret sa bivšim partnerom. Ovoga puta razgovor bi mogao da donese odgovore koji su dugo nedostajali i pruži priliku za novi početak.

Vaga

Vage ulaze u period u kojem će ljubavni odnosi biti u prvom planu. Nekome ko je nekada imao posebno mesto u njihovom srcu mogao bi da proradi osećaj nostalgije, pa nije isključeno da upravo bivša ljubav napravi prvi korak. Ako odluče da pruže drugu šansu, važno je da ovaj put otvoreno razgovaraju o svemu što ih je nekada razdvojilo.

Škorpija

Iako deluju kao da lako okreću novu stranicu, Škorpije retko kada potpuno zaborave veliku ljubav. Zvezde nagoveštavaju da bi osoba iz prošlosti mogla ponovo da se pojavi sa željom da ispravi stare greške. Odluka će biti isključivo na Škorpijama, ali mnoge od njih mogle bi da shvate da su i dalje prisutne emocije koje nikada nisu nestale.

Nova prilika ili završno poglavlje

Povratak bivše ljubavi ne mora uvek da znači i obnovu veze. Nekada je to prilika za iskren razgovor, razjašnjenje nesporazuma i konačno zatvaranje jednog važnog životnog poglavlja. Astrologija poručuje da je najvažnije slušati sopstveni osećaj i ne vraćati se u odnose koji su donosili više bola nego sreće.

Ako pripadate nekom od ovih znakova, naredni period mogao bi da donese neočekivani susret koji će probuditi uspomene i pokazati da neke priče ipak nisu završene. Pitanje je samo da li ćete otvoriti vrata prošlosti ili ih zauvek ostaviti zatvorenim.