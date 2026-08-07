Američka glumica Džina Dejvis (70) gde god se pojavi oduševljava svojim mladolikim izgledom.

Oskarovka pleni pažnjom na svakom crvenom tepihu, a ovoga puta potrudila se da sve oči budu uprte u nju iz drugog razloga.

Dejvis je, naime, na premijeru komedije "The Wrong Girls" u Los Anđelesu stigla u jarko narandžastoj kratkoj haljini s detaljima i crnim čizmicama. No uz ovaj jednostavan autfit glumica je kombinovala – ribu.

Najviše je pažnje tako privukao njen neobičan modni dodatak, narandžasta velika torba u obliku ribe koju je držala u rukama dok je nasmejana pozirala.

U novom filmu Dejvis je tumačila lik dr. Čepmen i u stvarnosti dokazala da joj sedamdesete nisu nikakva prepreka u besprekornom radu.

Nedavno je Džina Dejvis govorila o tome kako je "opuštena zbog starenja", nakon što je u januaru proslavila svoj 70. rođendan, ali je rekla da se oseća kao da ima 35 godina. "Opuštena sam po tom pitanju, izgledaš starije, ali iznutra si još uvek ista osoba kakva si oduvek bila", rekla je za The Times.

Komentarisala je i kako je stvarno srećna što je imala decu u kasnim četrdesetima dok je razmišljala o starenju i svom turbulentnom ljubavnom životu. Od bivšeg partnera Riza Džerehaja rastala se 2017. godine, a s njim ima ćerku Alajzu, koja sada ima 24 godine, te sinove blizance Kijana i Kaisa, koji imaju 22 godine.

Senzacionalnu glumicu pamtimo još kao zvezdu 80-ih i 90-ih godina, a karijeru je započela malom ulogom u filmu "Tootsie" iz 1982. godine. Potom je glumila u naučno-fantastičnom hororu "The Fly" iz 1986. te u filmovima "Beetlejuice" i "The Accidental Tourist", koji joj je doneo Oskara za najbolju sporednu glumicu.

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