Hale Beri je proslavila svoj jubilarni 60. rođendan sa stilom.

Glumica i njena porodica su se 14. avgusta uputili na Fidži na sunčani porodični odmor uoči njenog rođendana. Za sam finiš svoje tropske proslave, oskarom nagrađena glumica se pojavila bez grudnjaka u privlačnoj satenskoj slip haljini dok je uživala u zalasku sunca na pesku.

„GOTOVO JE! Ovaj porodični odmor bio je za pamćenje!” napisala je Hale u opisu fotografija podeljenih na Instagramu 6. avgusta. Fotografije prikazuju majku troje dece, njenu decu — ćerku Nahlu Arijelu Obri (18), i sina Masea-Roberta Martineza (12) — i njenog verenika, Vana Hanta, kako planinare stazom pod krošnjama drveća, jedre vodom i uživaju u prirodnim lepotama ostrva.

Pored fotografija svoje porodice i rođendanske torte za 60. rođendan, Hale je podelila i pogled na svoju tirkiznu haljinu koja se vezuje oko vrata. Maksi haljina je imala letnji dizajn sa otvorenim leđima i dubokim lepršavim izrezom. Držeći se jednostavnosti za svoj opušteni odmor, Beri je uparila haljinu sa zlatnim nakitom — uključujući čvrste narukvice i male alkice. Zvezda je na jednoj fotografiji nosila čak i svež cvet hibiskusa u ružičastoj i narandžastoj nijansi kako bi upotpunila svoj izgled.

Uspomene za pamćenje

Hale se u opisu zahvalila osoblju u odmaralištu i podelila nekoliko najupečatljivijih trenutaka sa putovanja.

Hale

„Pomogli ste mom sinu da dobije sertifikat za ronjenje, negovali moju ćerku tokom morske bolesti, ohrabrili Vana da skoči u vodopad, brinuli o mom slomljenom nožnom prstu (da, igrajući piklbol), pa nam čak pomogli i da upecamo nekoliko riba!” napisala je. „Najviše ćete nam nedostajati vi!”

Proslava

Hale je takođe otkrila da su ona i njena porodica uživale u tradicionalnoj proslavi uz lovo večeru, koja podrazumeva pripremu hrane u podzemnoj peći, u čast njenog rođendana. 
 
„Slatke ostrvske pesme koje ste svi pevali i ukusna kuhinja upareni sa najvećim osmesima koje sam ikada videla učinili su noć zaista magičnom,” nastavila je. „Istina je, Fidži zaista ima najsrećnije ljude na Zemlji. Jedva čekamo da se vratimo u raj!”
 
 
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