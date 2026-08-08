Hale Beri je proslavila svoj jubilarni 60. rođendan sa stilom.

Glumica i njena porodica su se 14. avgusta uputili na Fidži na sunčani porodični odmor uoči njenog rođendana. Za sam finiš svoje tropske proslave, oskarom nagrađena glumica se pojavila bez grudnjaka u privlačnoj satenskoj slip haljini dok je uživala u zalasku sunca na pesku.

„GOTOVO JE! Ovaj porodični odmor bio je za pamćenje!” napisala je Hale u opisu fotografija podeljenih na Instagramu 6. avgusta. Fotografije prikazuju majku troje dece, njenu decu — ćerku Nahlu Arijelu Obri (18), i sina Masea-Roberta Martineza (12) — i njenog verenika, Vana Hanta, kako planinare stazom pod krošnjama drveća, jedre vodom i uživaju u prirodnim lepotama ostrva.

Pored fotografija svoje porodice i rođendanske torte za 60. rođendan, Hale je podelila i pogled na svoju tirkiznu haljinu koja se vezuje oko vrata. Maksi haljina je imala letnji dizajn sa otvorenim leđima i dubokim lepršavim izrezom. Držeći se jednostavnosti za svoj opušteni odmor, Beri je uparila haljinu sa zlatnim nakitom — uključujući čvrste narukvice i male alkice. Zvezda je na jednoj fotografiji nosila čak i svež cvet hibiskusa u ružičastoj i narandžastoj nijansi kako bi upotpunila svoj izgled.

Uspomene za pamćenje

Hale se u opisu zahvalila osoblju u odmaralištu i podelila nekoliko najupečatljivijih trenutaka sa putovanja.

„Pomogli ste mom sinu da dobije sertifikat za ronjenje, negovali moju ćerku tokom morske bolesti, ohrabrili Vana da skoči u vodopad, brinuli o mom slomljenom nožnom prstu (da, igrajući piklbol), pa nam čak pomogli i da upecamo nekoliko riba!” napisala je. „Najviše ćete nam nedostajati vi!”

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