Ema Heming Vilis podelila je do sad nepoznat detalj o početku svoje veze s Brusom Vilisom i otkrila da je u trenutku kad su se upoznali bila verena za drugog muškarca.

Iako su danas jedan od najpoznatijih holivudskih parova, njihov put do braka nije bio jednostavan. Upoznali su se 2007. godine u teretani zajedničkog trenera Ganara Petersona, a privlačnost je bila obostrana i trenutna.

Prvi utisci

"Kad smo se tek upoznali, iznenadilo me koliko je šarmantan i duhovit, a i izuzetno zgodan. To mi je bila prva misao o njemu", prisetila se Ema u razgovoru za časopis People. I Brus je bio odmah očaran. "Već sam bio zaljubljen u nju", rekao je glumac o njihovom prvom susretu.

Ipak, romansa tada nije bila moguća. "Bila sam verena za nekog drugog", priznala je Ema. Zbog njene veridbe nisu odmah započeli vezu. Njihova priča počela je tek kasnije, kada su oboje ponovo bili slobodni.

Porodica i novi izazovi

Venčali su se 2009. godine na ostrvu Turks i Kaikos, a brak su kasnije ozakonili i civilnom ceremonijom na Beverli Hilsu. Dobili su dve ćerke, Mejbel i Evelin. Njihova proširena porodica danas uključuje i Brusovu bivšu suprugu Demi Mur te njihove tri ćerke iz tog braka.

Poslednjih nekoliko godina, otkako je Brusu dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD), Ema se aktivno zalaže za podizanje svesti o zdravlju mozga i pruža podršku negovateljima. Svoje javno delovanje koristi kako bi edukovala javnost o toj bolesti i pomogla porodicama koje se suočavaju sa sličnim izazovima. Uz to, s javnošću redovno deli i uspomene na njihovu ljubavnu priču.

Video: