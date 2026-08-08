Nikol „Snuki” Polici je podelila da se bori sa „bolovima” i spavanjem noću dok se oporavlja od histerektomije, objašnjavajući: „doslovno će biti potrebno svih 6 nedelja.”

Bivša zvezda rijalitija „Jersey Shore” (38) je podelila video na svom Instagramu 6. avgusta, prikazujući sivi jastuk pričvršćen za njen stomak dok je hodala kroz kuću, prenosi People. „Eto na šta se život sveo,” rekla je Polici dok je stavljala ruku u džep jastuka. „Eto šta radimo.”

Držanje jastuka uz stomak nakon operacije u abdomenu može doneti olakšanje. The Hysterectomy Centre preporučuje „mali mekani jastuk – koji možete držati preko stomaka kako biste pružili podršku ranama prilikom dubokog disanja ili kašljanja.”

Oporavak obično traje od četiri do šest nedelja, kako navodi Cleveland Clinic, i kako je Polici objasnila u opisu iznad selfija podeljenog na svojim Stories, „doslovno će biti potrebno svih 6 nedelja.” Podelila je još jedno ažuriranje dok je šetala svog psa, Rokija, rekavši: „Potpuni sam haos.”

„Zdravo sestre: Lakše je hodati okolo, ali znam svoje granice,” napisala je. „Noć je i dalje najgora zbog bolova i mogućnošću da spavam.”

Lečenje

Ova majka troje dece, koja ima sinove Lorenca Dominika i Anđela Džejmsa i ćerku Đovanu Mariju sa suprugom Đijanijem LaValom, je bila iskrena o svojoj borbi sa zdravljem, koja je počela u januaru kada su joj lekari otkrili kancerogene ćelije na grliću materice. Sledećeg meseca, otkrila je da joj je dijagnostikovan rak grlića materice u 1. stadijumu.

Kako je objasnila u video-snimku na Instagramu gde je dokumentovala dan svoje operacije, Polici kaže da je bila otvorena o svojoj borbi jer „to je zastrašujuća stvar i mnoge od nas žena se suočavaju sa tim, a niko zapravo ne govori o tome. Tako da sam ovde da pružim tu platformu za sve nas dame.”