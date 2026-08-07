Antonio Banderas (65) otkrio je da je i danas vrlo blizak s bivšom suprugom Melani Grifit (68), iako je od njihovog razvoda prošlo više od deset godina.

Glumac kaže da Grifit smatra jednom od svojih najboljih prijateljica te da se redovno viđaju. O njihovom odnosu govorio je uoči premijere filma "Tony", biografske drame o šefu Antoniju Bourdainu, piše People.

Banderas i Grifit upoznali su se na dodeli Oskara 1989. godine, a zbližili su se nekoliko godina kasnije, tokom snimanja romantične komedije "Two Much" iz 1995. Venčali su se u maju 1996., a u septembru iste godine dobili su ćerku Stelu. Grifit iz prethodnih brakova ima još troje dece - Aleksandera Bauera, Dakotu Džonson i Džesija Džonsona.

Melani Grifit podnela je zahtev za razvod od Banderasa u junu 2014., a njihov razvod je zvanično okončan u decembru 2015.

Ostali su bliski i nakon razvoda

Iako njihov brak nije potrajao, Banderas kaže da su uspeli da sačuvaju blizak odnos. Grifit je opisao kao "ako ne najbolju, onda jednu od svojih najboljih prijateljica".

"Kad god odem u Los Anđeles, obavezno se nađemo i odlično se zabavimo. Smejemo se i jednostavno... Mislim da je to jako zdravo, a bilo je dobro i za našu decu", rekao je glumac.

Kaže da je iskrenost bila ključna

Na pitanje kako su uspeli ostati u tako dobrim odnosima nakon razvoda, Banderas kaže da za to ne postoji jednostavan recept.

"Dok smo bili zajedno, ali i kad smo se razilazili, uvek smo bili vrlo iskreni jedno prema drugome", objasnio je. "Rastali smo se u dobrim odnosima, a to je bilo jako važno i za decu i za nas."

Banderas je pohvalio Grifit i kao majku, a ponosan je i na njihovu decu. "Gledam ih kako odrastaju i postaju dobri ljudi", rekao je.

Nedavno su zajedno viđeni u Los Anđelesu

Da su ostali bliski pokazali su i nedavnim zajedničkim pojavljivanjem u javnosti. U aprilu su snimljeni zagrljeni tokom večere u Los Anđelesu, a istog meseca zajedno su pozirali sa ćerkom Stelom i njenim suprugom Aleksom Grasinskim.

Srčani udar promenio mu je pogled na život

Banderas se u razgovoru osvrnuo i na srčani udar koji je doživeo 2017. godine. Iako zvuči neobično, danas ga opisuje kao "najbolju stvar koja mu se dogodila u životu" jer ga je naterao da promeni prioritete.

"Bilo je to kao da mi je neko stavio naočare i odjednom sam video stvarnost koju ranije nisam primećivao. Previše sam se brinuo zbog nevažnih stvari. Ponekad zaboravljamo da ćemo umreti", rekao je.

"Ljudi žive kao da su besmrtni. Skupljaju stvari i samo ih gomilaju. Ja više ne želim skupljati ništa. Želim iskustva. Jedino što me sada zanima jeste živeti i doživljavati", zaključio je Banderas.

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