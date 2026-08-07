Razočarenja nikome nisu prijatna, ali neki ljudi upravo nakon njih naprave najveće promene. Prekid veze, izdaja prijatelja, poslovni neuspeh ili trenutak u kojem shvate da su nekome verovali više nego što su trebali za njih mogu postati snažan podsticaj za novi početak.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi posebno su skloni tome da bolno iskustvo pretvore u motivaciju. Ne ostaju dugo isti nakon velikog razočaranja - menjaju prioritete, odnose, navike, a ponekad i celi smer života.

Škorpija

Škorpije teško zaboravljaju razočarenja, posebno kada dolaze od ljudi kojima su potpuno verovali. Iako spolja mogu delovati hladno i pribrano, takva iskustva duboko ih pogađaju. No upravo je Škorpija znak koji se često povezuje s transformacijom i novim počecima.

Nakon velikog razočarenja može odlučiti da prekine odnose koji ga iscrpljuju, promene posao, presele se ili potpuno promene način na koji pristupa ljudima. Ono što drugima izgleda kao nagli rez, Škorpija često doživljava kao nužan korak napred. Kada jednom odluči da se na staro ne vraća, teško ga je razuveriti.

Jarac

Jarčevi ne vole osećaj da su izgubili vreme, energiju ili poverenje na nešto što nije imalo budućnost. Zbog toga ih razočarenje može pogoditi jače nego što pokazuju. Ipak, umesto da dugo razmišljaju o tome šta je pošlo po zlu, često se usmere na ono što mogu da urade dalje.

Veliki neuspeh može ih podstaknuti da sebi postave potpuno nove ciljeve. Mogu se još ozbiljnije posvetiti karijeri, finansijama, obrazovanju ili privatnom životu. Jarac nakon razočarenja često postaje odlučniji i puno oprezniji u tome kome daje svoje vreme. Njegov odgovor na težak period često je jednostavan - izgraditi nešto bolje.

Ovan

Ovnovi snažno reaguju na poraze, odbijanja i razočarenja, ali upravo ih takvi trenuci mogu najviše pokrenuti. Teško podnose osećaj da su zapeli na mestu pa će nakon lošeg iskustva radije krenuti u potpuno novom smeru nego mesecima analizirati prošlost.

Prekid može biti razlog za putovanje, nezadovoljstvo poslom za promenu karijere, a jedno veliko "ne" može ih motivisati da još odlučnije krenu ka onome što žele. Ovan često ne pokušava vratiti život kakav je imao pre razočarenja. Radije stvara novi - i neretko tek kasnije shvati da mu je upravo taj neprijatan trenutak bio potreban da se pokrene.

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