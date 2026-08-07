Marta Stjuart je progovorila o svom velikom razočarenju.
Marta je u nedavnom intervjuu za magazin People govorila o svom životu i bogatoj karijeri, čiji vrhunci uključuju 102 knjige, restorane u Las Vegasu i Konektikatu, naslovnu stranu za „Sports Illustrated Swimsuit” i liniju za negu kože.
Imanje
Za prvo izdanje magazina posvećeno retroperspektivi („Flashback issue”), zvezda je takođe rekreirala svoju naslovnicu iz 1995. godine, pozirajući sa jednim od članova svog pernatog jata na imanju u Bedfordu. Ona opisuje to imanje kao „najbolje mesto za život”.
Ona nastavlja: „Budite se uz svež vazduh, budite se uz kukurikanje pevaca. Imate povrće iz bašte od kojeg pravite svoj zeleni sok. Imate jaja iz kokošinjca za kajganu ili kuvanje za doručak. Pravo je uživanje živeti tako.”
Željeni gost
Ona je u delu sa pitanjima i odgovorima govorila o svom iskustvu vođenja sopstvenog magazina — „Martha Stewart Living” — i voditeljstvu u svojoj televizijskoj emisiji, u kojoj je često gostovao njen prijatelj Snup Dog.
„Pozvala sam Snupa da gostuje u mojoj emisiji [2008. godine] zato što je bio reper, a mene su privlačili reperi. Volim rep muziku. Posebno volim Eminema, ali nikada nisam uspela da ga dovedem ni u jednu emisiju. Nije želeo da prihvati nijedan poziv. Još uvek ga nisam upoznala.”
Što se tiče budućih projekata, kaže da uči sve o veštačkoj inteligenciji i agencijskim sistemima (eng. „agentics”). Njen najnoviji poduhvat kombinuje veštačku inteligenciju, podatke u realnom vremenu i decenije njenog domaćinskog iskustva kako bi pomogao vlasnicima domova da preduhitre troškove, održavanje i složene odluke.
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