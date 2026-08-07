Kaja Gerber ima skriveni talenat.
„Pišem fan fikciju”, otkrila je Gerberova (24) u epizodi podkasta ,,Therapuss" Džejka Šejna emitovanoj 6. avgusta. „Tako je zabavno pisati nešto čak i ako to ne objaviš — na primer, ja pišem fan fikciju i ne objavljujem je nigde, jednostavno uživam u tome.”
Manekenka nije otkrila temu svoje fan fikcije i pravila se tajnovita kada ju je Šejn (26) ispitivao o tome.
„Znaš šta ću reći”, doskočila je. „Nije čovek. Eto ti, sledeće pitanje.”
Gerberova je ovo priznala nakon što je govorila o svom poštovanju prema izvornom materijalu iza serije „The Shards”, u kojoj glumi Suzan Rejnolds. Nova serija je adaptacija istoimenog i hvaljenog romana Breta Istona Elisa iz 2023. godine, koji prati grupu maturanata elitne pripremne škole u Los Anđelesu koje 1981. godine proganja serijski ubica. Ostala Elisova dela uključuju „Manje od nule” i „Američki psiho”.
Fan fikcija
Ovo nije bio prvi put da je Gerberova spomenula fan fikciju.
Gerberova i njen kolega iz serije „The Shards” Grejam Kembel raspravljali su o tome da li bi osuđivali odrasle pisce fan fikcije dok su igrali igru sa britanskim medijskim brendom ,,VT" u isečku podeljenom na Instagramu dva dana ranije.
„Odrasli koji pišu erotsku fan fikciju, da li je to u redu ili osuđujemo?”, upitao je voditelj. Kembel (24) je rekao da je to „bolje nego da deca” pišu erotske priče.
„To bukvalno nije bilo pitanje”, odgovorila je Gerberova uz smeh. „Znaš li da ja pišem fan fikciju?”
„Kakvu fan fikciju?”, upitao je Kembel.
„Nije fan fikcija o 'The Shards'-u, ali bih, iskreno, trebalo da počnem da pišem fan fikciju o 'The Shards'-u”, odgovorila je. „Ne znam da li sam ikada javno govorila o tome, ali je pišem. Nije pod mojim imenom, ali pišem fan fikciju.”
Gerberova je rekla da „nije važno” kakvu fan fikciju piše i duhovito je ućutkala Kembela kada je imao dodatna pitanja: „Ne brini o tome. Idemo dalje.”
Gerberova je već dugo otvorena u pogledu svojih književnih uzora. Svoj književni klub, „Library Science”, pokrenula je 2020. godine, a zvanično ga je lansirala 2024. zajedno sa Alisom Rider. U 2026. godini, među odabranim naslovima našli su se „Hamnet” autorke Magi O’Faral i „I Want To Show You More” autora Džejmija Džejmija Kvatra.
Inteligentna
Kembel je nedavno ekskluzivno za People govorio o svom poštovanju prema književnom obrazovanju i sklonostima Gerberove.
„Kaja ima neverovatnu inteligenciju o kojoj svet prilično zna, posebno kroz njen rad sa njenom kompanijom „Library Science””, kaže Kembel o njenom književnom klubu. „Ona je neverovatno inteligentna i izuzetno empatična.”
Nove epizode serije „The Shards” izlaze sredom na platformi „Hulu”.
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