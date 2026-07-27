Poznata pevačica privatni život čuva daleko od očiju javnosti. Ipak, kada se u retkim slučajevima osvrne na prošlost, Kajli Minog jedno ime posebno izdvaja.

To je Majkl Hačins, frontmen grupe INXS, za kog je pevačica više puta rekla da je bio jedna od najvećih ljubavi njenog života.

Njihova veza obeležila je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina, vreme kada je Kajli još gradila imidž nežne pop zvezde, dok je Majkl već bio jedan od najharizmatičnijih rok pevača svoje generacije.

Iako su zajedno bili relativno kratko, njihov odnos ostavio je dubok trag na Kajli, kako privatno tako i profesionalno.

Ljubav koja ju je promenila

Majkl Hačins pomogao je Kajli da izađe iz okvira tadašnjeg „slatkog“ pop imidža i da pokaže drugačiju stranu sebe. Podsticao ju je da eksperimentiše sa muzikom, modom i nastupima, ali i da bude slobodnija i sigurnija u sebe.

Njihova veza često je bila tema medija, koji su ih opisivali kao spoj „pop princeze i opasnog rokera“. Uprkos ogromnoj pažnji javnosti, njih dvoje su govorili da su upravo jedno uz drugo pronalazili razumevanje i slobodu.

Kajli je kasnije pričala da ju je Majkl upoznao sa potpuno drugačijim svetom – umetnošću, književnošću i rok kulturom, što je snažno uticalo na njen pogled na život i karijeru.

Jedan od najpoznatijih parova tog vremena

Njihove fotografije sa crvenih tepiha, koncerata i zajedničkih putovanja i danas se dele na društvenim mrežama. Njihova ljubavna priča ostala je upamćena kao spoj muzike, glamura i snažnih emocija.

Iako nisu proveli mnogo godina zajedno, mnogi smatraju da je upravo Majkl Hačins bio osoba koja je najviše uticala na Kili kada je ljubav u pitanju.

Nakon njegove smrti 1997. godine, Kajli je retko govorila o njihovoj vezi, ali kada bi ga pomenula, uvek je to činila sa velikom nežnošću i poštovanjem.

Za nju je to bila posebna povezanost koju, kako je jednom priznala, više nikada nije pronašla.

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