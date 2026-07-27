Upravo zato mnogi stranci ostanu zatečeni kada prvi put dobiju pozivnicu za rođendan jednog švedskog mališana. Jedno od najzanimljivijih nepisanih pravila odnosi se na poklone. U mnogim porodicama, ali i vrtićima i školama, roditeljima se savetuje da vrednost poklona bude između 50 i 100 švedskih kruna, odnosno oko 5 do 10 evra ili približno 1.000 dinara. Cilj nije da slavljenik dobije što skuplji poklon, već da svaka porodica može bez opterećenja da učestvuje u proslavi. Najčešće se poklanjaju knjige, društvene igre, puzzle, bojanke, pribor za crtanje ili manje igračke.

Nema glamura ni pokazivanja

Za razliku od velikih proslava na koje smo navikli, rođendani u Švedskoj uglavnom se organizuju kod kuće ili u obližnjem parku. Na stolu su torta, voće, grickalice, sokovi i nekoliko jednostavnih zalogaja. Roditeljima nije važno da impresioniraju goste niti da organizuju raskošnu proslavu, već da se deca lepo provedu. Dok su kod nas animatori gotovo nezaobilazan deo dečjih rođendana, švedski mališani uglavnom sami osmišljavaju zabavu. Najčešće organizuju potragu za blagom, igraju društvene igre, plešu uz muziku, crtaju, prave male kreativne radionice ili se igraju napolju kada vreme to dozvoli. Veruje se da takva igra podstiče maštu, samostalnost i saradnju među decom.

Niko ne sme da bude izostavljen

U mnogim švedskim školama i vrtićima postoji još jedno važno pravilo. Ako se pozivnice dele u školi, pozvana moraju biti sva deca iz grupe ili razreda, ili barem sva deca istog pola. Na taj način izbegava se osećaj odbačenosti i sprečava stvaranje podela među mališanima. Ako roditelji žele manju proslavu, pozivnice šalju privatno, van škole.

Ovakav pristup deo je švedske kulture i poznatog principa lagom, koji znači – ni previše, ni premalo, već upravo onoliko koliko je potrebno. Zbog toga se roditelji retko nadmeću oko toga ko je više potrošio, kakva je torta ili koliko je gostiju bilo na proslavi. Možda upravo u tome leži najveća razlika između švedskih i naših rođendana. Kada nestanu pritisak, poređenje i želja da se ostavi utisak, u prvi plan dolazi ono što je deci zaista najvažnije – igra, prijatelji i uspomene koje će pamtiti mnogo duže od bilo kog poklona.