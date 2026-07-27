Naime, prema pisanju portala Travel Noire, sobe čiji se brojevi završavaju na 01 ili 02 često se nalaze u blizini lifta, stepeništa ili servisnih prostorija, zbog čega u njima može biti znatno bučnije nego u ostatku hotela. Ako je soba tik uz lift, gotovo neprestano ćete slušati njegovo otvaranje i zatvaranje, razgovore gostiju koji prolaze hodnikom ili lupanje vrata. Slična situacija je i sa sobama koje se nalaze pored stepeništa, ostava ili prostorija koje koristi hotelsko osoblje. Naravno, to nije pravilo koje važi za svaki hotel. Raspored zgrade razlikuje se od objekta do objekta, pa sobe sa istim brojevima nekada mogu biti među najmirnijima.

Kako da dobijete tišu sobu?

Ako vam je mir važan, najbolje je da to naglasite već prilikom rezervacije ili prijave na recepciji. Ljubazno zamolite osoblje da vas smesti što dalje od lifta, stepeništa, restorana, bara ili drugih prometnih delova hotela. Dobar izbor su i sobe na višim spratovima, jer su obično udaljenije od gužve u predvorju i sadržaja u prizemlju. Ukoliko posumnjate da bi dodeljena soba mogla da bude bučna, slobodno pitajte da li postoji mogućnost zamene. Ako hotel nije popunjen, osoblje će često izaći u susret takvom zahtevu.

Broj sobe krije još jednu važnu informaciju

U mnogim hotelima broj sobe može da ukazuje i na njen položaj ili kategoriju. Parni i neparni brojevi često označavaju različite strane hodnika, dok pojedini hoteli koriste posebne oznake za sobe sa boljim pogledom ili dodatnim sadržajima. Zato nije loše da prilikom prijave proverite da li ste dobili upravo tip sobe koji ste rezervisali.

Obratite pažnju i na jednu stvar na recepciji

Malo ko zna da recepcioner ne bi trebalo naglas da izgovara broj vaše sobe. To je bezbednosno pravilo koje sprečava druge goste da saznaju gde ste smešteni. Zbog toga će vam u većini hotela broj sobe napisati na kartici ili papiru, dok mnogi moderni hoteli danas koriste mobilne aplikacije preko kojih se podaci o sobi šalju direktno na telefon gosta. Jedan pogled na broj na vratima možda deluje nevažno, ali upravo on ponekad može da odluči da li ćete se sa odmora vratiti odmorni – ili umorni od neprospavanih noći.