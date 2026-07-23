Glumica Kejti Holms viđena je u opuštenoj šetnji ulicama Njujorka sa svojim novim dečkom koji je 10 godina mlađi od nje. On je njujorški umetnik Džejson Bard Jarmoski.

Par je fotografisan kako se drži za ruke sve vreme tokom šetnje, a ovo je njihovo treće zajedničko pojavljivanje u javnosti u poslednjih nekoliko nedelja. Očigledno ne žele da se kriju iako su nedavno uplovili u vezu.

Mada su mnogi mislili da bi Kejti mogla da obnovi vezu sa bivšim dečkom i kolegom Džošuom Džeksonom, ona očigledno ne gubi vreme i odmah je prešla na sledećeg momka. Prvi put su zajedno viđeni početkom ovog meseca na projekciji filma „The Invite“. Tada su se ispred bioskopa držali za ruke, a izvori navode da su tokom projekcije filma razmenjivali nežnosti u mraku.

Samo nekoliko dana kasnije usledilo je novo zajedničko pojavljivanje, ovog puta na večeri na Menhetnu. Paparaci su ih tada snimili kako se grle.

Izvor blizak paru otkrio je da su se Kejti Holms i Džejson Bard Jarmoski upoznali prošlog meseca na večeri tokom Tribeka festivala u Njujorku i da od tada provode mnogo vremena zajedno.

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