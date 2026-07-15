Glumica Kejti Holms ponovo je podstakla glasine o ljubavnom životu nakon što je snimljena u društvu američkog slikara Džejsona Barda Jarmoskog. Njih dvoje viđeni su kako se drže za ruke i razmenjuju nežne poglede na premijeri filma „The Invite“, pa je očigledno da je na pomolu nova ljubavna priča.

Poslednjih meseci se spekulisalo da bi Kejti mogla da obnovi vezu sa bivšim dečkom i kolegom Džošuom Džeksonom, ali ona očigledno ne gubi vreme i prešla je brzo na sledećeg momka, što potvrđuju i najnovije fotografije. Glumica je bila nasmejana u društvu Jarmoskog, a njihova bliskost nije nikome promakla.

Glumicin novi dečko je Džejson Bard Jarmoski rođen je 1987. godine u Njujorku i važi za jednog od cenjenih savremenih američkih slikara. Diplomirao je na Školi vizuelnih umetnosti (SVA), a u svojim radovima najčešće istražuje teme prolaznosti vremena, starenja i porodičnih sećanja.

Posebno je postao poznat po seriji portreta svojih bake i deke, kroz koje je prikazivao dostojanstvo i lepotu starosti. Njegova dela izlagana su u galerijama i muzejima širom sveta, uključujući Njujork, Los Anđeles, Pariz i Brisel.

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