Kada letnje temperature dostignu svoj maksimum, mnoge biljke teško podnose intenzivnu sunčevu svetlost i brzo gube svoj izgled. Ipak, kadifica uspešno odoleva visokim temperaturama i bez problema cveta čak i tokom najtoplijih dana.

Kadifica je idealan izbor za leto jer odlično podnosi direktno sunce. Upravo na potpuno osunčanim mestima najbolje raste i razvija veliki broj cvetova u upečatljivim nijansama žute, narandžaste i crvenkaste boje.

Zbog svoje otpornosti i lepog izgleda, često se sadi na mestima gde druge ukrasne biljke teško uspevaju.

Za razliku od hortenzija, kojima prijaju senovita mesta i stalno vlažno zemljište, kao i pojedinih sorti ruža koje se teško prilagođavaju velikim vrućinama kada se gaje u saksijama, kadifica bez poteškoća podnosi visoke temperature i letnje uslove.

Kadifica je veoma jednostavna za održavanje tokom leta. Mladim biljkama potrebno je češće zalivanje, posebno u prvim nedeljama nakon sadnje, kako bi razvile snažan koren. Kada se dobro ukoreni, dovoljno je zalivati je nekoliko puta nedeljno ili kada primetite da je zemlja suva.

Za vreme visokih letnjih temperatura najbolje je zalivati u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada sunce nije jako. Redovnim uklanjanjem uvelih cvetova podstiče se razvoj novih pupoljaka, pa će biljka obilno cvetati sve do dolaska hladnijih jesenjih dana.

Zbog izuzetne otpornosti, dugog perioda cvetanja i minimalnih zahteva za negu, kadifica predstavlja odličan izbor za sve koji žele da njihov balkon, terasa ili dvorište budu puni boja tokom čitavog leta, bez mnogo uloženog truda.

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