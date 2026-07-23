Stručnjak za dugovečnost je otkrio pet ključnih navika koje ljudi treba da usvoje u tridesetim kako bi ostali zdravi i vitalni u pedesetim i kasnije. Lesli Keni ističe da su mnoge promene koje povezujemo sa starenjem zapravo „pod uticajem navika koje gradimo decenijama ranije“.

„Ljudi često misle da je starenje nešto što nam se jednostavno događa. Tridesete su jedan od najboljih perioda za ulaganje u buduće zdravlje, jer tada postavljate temelje za narednih 20 ili 30 godina“, rekla je stručnjakinja za dugovečnost Lesli Keni.

Ona je izdvojila pet najvažnijih navika koje bi ljudi trebalo da počnu da razvijaju u tridesetim kako bi i u starijem dobu ostali snažni i zdravi.

1. Ne opsedajte se kalorijama - hranite svoje ćelije

„Umesto da opsesivno razmišljate o kalorijama, fokusirajte se na to da hranite svoje ćelije“, savetuje Lesli.

Preporučuje da u ishranu uključite mnogo raznobojnog povrća, bobičastog voća, mahunarki, pečuraka, orašastih plodova i semenki. Ove namirnice bogate su prirodnim jedinjenjima koja telu pomažu u procesu obnavljanja i zaštiti od upala.

Ne treba zanemariti ni proteine. Većini ljudi u tridesetim nisu potrebne ogromne količine proteina, ali je važno unositi ih dovoljno. Oni pomažu u očuvanju mišića, podržavaju imuni sistem i obezbeđuju materijale potrebne za zdravu kožu, kosti i organe.

Stručnjakinja takođe savetuje da se nekoliko puta nedeljno jedu fermentisane namirnice, poput jogurta, kefira, kimčija ili kiselog kupusa. Briga o crevnom mikrobiomu može dugoročno imati pozitivan uticaj na imunitet, metabolizam, pa čak i zdravlje mozga.

2. Počnite da „štedite za svoje kosti“

Jedna od najvećih grešaka jeste mišljenje da vežbanje služi samo za sagorevanje kalorija.

U tridesetim bi trebalo raditi na izgradnji mišića. Mišićna masa jedan je od važnih pokazatelja zdravog starenja, jer pomaže u regulisanju šećera u krvi, održavanju ravnoteže i pokretljivosti, štiti kosti i utiče na različite procese u organizmu.

Za žene je posebno važno da u ovom periodu vode računa o gustini kostiju. Kako starimo, a naročito nakon menopauze, prirodno dolazi do gubitka koštane mase. Zato svaki trening snage možete posmatrati kao ulaganje u budućnost.

Preporuka je da se vežbe snage rade najmanje dva do tri puta nedeljno. Tome treba dodati redovno hodanje, vožnju bicikla ili plivanje, kao i vežbe za ravnotežu i fleksibilnost.

3. Koristite kremu sa zaštitnim faktorom svakog dana

Jedna od navika koju mnogi ne shvataju dovoljno ozbiljno jeste zaštita kože od ultraljubičastog zračenja.

Koža je najveći organ našeg tela, a izlaganje UV zracima jedan je od glavnih uzroka vidljivih znakova starenja.

Dugotrajno izlaganje suncu bez zaštite može godinama kasnije doprineti pojavi bora, sunčevih pega i drugih oštećenja kože. Zaštita od sunca, međutim, nije važna samo zbog izgleda, ona može smanjiti i rizik od raka kože.

Tokom leta preporučuje se svakodnevno korišćenje kreme sa zaštitnim faktorom SPF 50.

4. Ciljajte na sedam do devet sati kvalitetnog sna

San je jedna od najvažnijih, ali često potcenjenih navika za dugoročno zdravlje.

Tokom spavanja mozak uklanja otpadne materije, imuni sistem se obnavlja, a telo obavlja veliki deo procesa regeneracije i oporavka.

Preporučuje se sedam do devet sati kvalitetnog sna svake noći. Ukoliko koristite uređaj za praćenje sna, stručnjakinja savetuje da obratite pažnju i na količinu dubokog sna.

Pomaže i odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana. Pre spavanja trebalo bi ograničiti izlaganje jakom svetlu ekrana, a spavaću sobu držati hladnom i mračnom. Izlaganje prirodnoj dnevnoj svetlosti u prvih sat vremena nakon buđenja takođe može pomoći u održavanju pravilnog biološkog ritma.

5. Povežite male navike kako biste ostali dosledni

Mnogi ljudi pitaju koji suplement ili tretman može da im pomogne da žive duže. Međutim, prema rečima stručnjakinje, odgovor je jednostavan - prvo treba izgraditi dobre navike.

Snažni mišići, zdrave kosti, zaštićena koža, zdravo srce i mozak ne nastaju preko noći. Oni su rezultat hiljada malih odluka koje donosimo tokom mnogo godina.

Ovaj pristup često se naziva „slaganje navika“. To podrazumeva dodavanje malih i jednostavnih navika u postojeću svakodnevnu rutinu, čime je lakše ostati dosledan.

„Nauka o dugovečnosti pokazuje da nismo samo žrtve svojih gena. Imamo mnogo veći uticaj na to kako starimo nego što većina ljudi misli. Početak u tridesetim jednostavno vam daje više vremena da uživate u rezultatima“, zaključuje Lesli Keni, piše Miror.