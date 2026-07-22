Ako vam je na društvenim mrežama pažnju privukla mlada Valentina Jarić, možda niste odmah shvatili da je reč o ćerki jedne od najpoznatijih svetskih manekenki i proslavljenog srpskog košarkaša.

Valentina je ćerka Adriane Lime i Marka Jarića, nekadašnjeg NBA košarkaša, koji je tokom karijere igrao za nekoliko klubova u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Njeni roditelji bili su u braku od 2009. do 2014. godine i zajedno imaju dve ćerke – Valentinu i Sijenu. Iako su se njihovi putevi kasnije razišli, oboje su ostali posvećeni roditelji svojim naslednicama.

Valentina je od majke nasledila upečatljiv izgled, dok je od oca nasledila srpske korene i sportsko nasleđe. Njeno odrastanje bilo je daleko od uobičajenog – uz majku koja je decenijama bila jedno od najpoznatijih lica svetske mode i oca koji je izgradio uspešnu košarkašku karijeru.

Iako je od rođenja bila u centru pažnje zbog svojih roditelja, Adriana Lima i Marko Jarić trudili su se da svoje ćerke zaštite od prevelike medijske pažnje. Ipak, kako odrastaju, Valentina i njena mlađa sestra sve češće privlače pažnju javnosti.

Mnogi komentarišu da Valentina neodoljivo podseća na svoju majku, koja je godinama važila za jednu od najlepših žena na svetu, dok se u njenom prezimenu i porodičnom nasleđu jasno vidi i veza sa Srbijom.

Zbog toga ne čudi što javnost sa posebnom pažnjom prati kako odrastaju ćerke jednog od najpoznatijih svetskih supermodela i srpskog sportiste.