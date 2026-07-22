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U četvrtak, 23. jula izlaze iz mračnih dana, stiže period sreće: Za 3 horoskopska znaka nijedno jutro neće biti više isto, treba da se raduju
Za tri horoskopska znaka 23. jul donosi kraj jednog teškog perioda i novu dozu nade
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