Met Dejmon otkrio je kome je se prvo javio nakon što je saznao da je dobio ulogu Odiseja u novom filmu Kristofera Nolana.

Tom Holand, koji u filmu glumi njegovog sina, prvi je saopštio srećne vesti svojoj tadašnjoj verenici, a sadašnjoj supruzi Zendaji, rekao je Dejmon.

Filmska adaptacija Homerovog klasičnog epa premijerno je prikazana u bioskopima 17. jula.

Met Dejmon otvoreno je govorio o reakcijama svojih najbližih na vest da je dobio ulogu u filmu „Odiseja“.

Glumac, koji ima 55 godina, prisetio se prvih trenutaka nakon što je dobio ulogu Odiseja u filmu, koji je u bioskope stigao 17. jula. Tokom gostovanja u emisiji „100 Questions with Tom Simons“, gde je razgovarao sa kolegom Tomom Holandom, koji u filmu glumi njegovog sina Telemaha, Dejmon je otkrio kome je prvo želeo da saopšti srećne vesti.

„Odmah sam pozvao suprugu“, prisetio se Dejmon. Međutim, Lusijana Dejmon, producentkinja i njegova partnerka više od 20 godina, u tom trenutku bila je na Zoom sastanku i nije mogla da se javi.

Njegov sledeći poziv bio je namenjen dugogodišnjem prijatelju i kolegi, takođe velikoj holivudskoj zvezdi.

„Pozvao sam Bena Afleka“

„Pozvao sam Bena Afleka“, nastavio je Dejmon.

Kada ga je voditelj upitao kako je glumac iz filma „Nestala“ reagovao na vest, Dejmon je odgovorio:

„Potpuno je poludeo od sreće. Razgovarao sam s njim telefonom oko pola sata.“

Nedugo nakon što je završio razgovor sa Aflekom, Dejmon je dobio poruku od supruge.

„Zašto meni nisi prvo rekao?“

Ispostavilo se da su Aflek i Lusijana u tom trenutku bili u istoj zgradi. Glumac je čak svratio u kancelariju producentkinje kako bi joj lično saopštio srećne vesti.