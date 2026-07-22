Adriana Lima ponovo je privukla pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog glamurozne modne kampanje ili pojavljivanja na crvenom tepihu. Slavna manekenka snimila je video sa svojom ćerkom, a njih dve su pokušale da rekreiraju jedan modni autfit.

U pitanju je kombinacija koju čine kratak šorts i kratka majica na bretele, a snimak je trebalo da bude simpatičan trenutak majke i ćerke. Ipak, pažnja mnogih gledalaca brzo je otišla u drugom smeru.

Kada se u kadru pojavila Adriana Lima, brojni korisnici društvenih mreža komentarisali su njen izgled, posebno njenu izrazito vitku figuru.

„Valjda je sve dobro, jer ovo ne izgleda baš najsjajnije“, „Šta joj se dogodilo?“ i „Adriana je neprepoznatljiva“ samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod snimka.

Manekenka je bila obučena u kratki šorts i kratku majicu na bretele, dok je njena ćerka pokušala da isprati isti stil. Njihov video privukao je veliku pažnju upravo zbog kontrasta između opuštenog porodičnog trenutka i reakcija publike na izgled nekadašnjeg Viktorijinog anđela.

Lima je tokom karijere bila poznata po svojoj prepoznatljivoj lepoti i izrazitoj fizičkoj formi, zbog čega javnost često obraća pažnju na svaku promenu njenog izgleda. Ipak, iz jednog snimka nije moguće zaključiti šta je dovelo do bilo kakve promene u težini ili izgledu, niti je manekenka navela razlog zbog kojeg izgleda drugačije.

Zbog toga su se na društvenim mrežama, pored komentara iznenađenja, pojavile i poruke podrške, uz apel da se ne donose zaključci o nečijem zdravlju samo na osnovu fotografije ili kratkog video-snimka.

Jedno je sigurno, Adriana Lima je i dalje u centru pažnje, a svaki njen novi snimak izaziva brojne reakcije javnosti.