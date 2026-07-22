Postoje običaji koji se prenose s generacije na generaciju, iako se vremenom često zaboravi njihovo tačno poreklo. Jedan od takvih primera jeste držanje lovorovog lista u blizini ulaznih vrata - navika koju su mnoge porodice nasledile od svojih baka, a koja se danas ponovo vraća u domove.
Lovor je odavno poznat kao nezaobilazan začin u kuhinji, ali njegova upotreba ne završava se pripremom hrane. Zbog prijatnog mirisa i tradicionalne simbolike, mnogi ga koriste i u različitim delovima doma.
Zašto se lovor ostavlja iza ulaznih vrata?
U narodnim običajima ulaz u kuću oduvek je imao posebno značenje. Verovalo se da kroz vrata u dom mogu ući i pozitivne i negativne stvari, pa su se koristili različiti predmeti i biljke za koje se smatralo da mogu da zaštite kuću.
Lovor je među njima zauzimao posebno mesto. Smatran je simbolom uspeha, pobede, zaštite i blagostanja, pa se verovalo da može da privuče sreću i sačuva dom od loše energije.
Za ova verovanja ne postoje naučni dokazi, ali je običaj opstao upravo zahvaljujući dugoj tradiciji i prenošenju sa starijih na mlađe generacije.
Lovor može da posluži i kao prirodni osveživač
Čak i ako zanemarimo narodna verovanja, lovor ima sasvim praktičnu namenu. Njegova eterična ulja postepeno oslobađaju aromu, zbog čega suvi listovi mogu da doprinesu prijatnijem mirisu u zatvorenim prostorima.
Nekoliko listova može se staviti iza vrata, u ormar, fioku, ostavu ili kuhinjski element. Mnogi ih stavljaju u male platnene vrećice kako bi se miris duže zadržao i kako se listovi ne bi mrvili među stvarima.
Gde se još koristi u domu?
Lovor se često stavlja u:
- ormare sa garderobom,
- fioke sa posteljinom,
- police sa peškirima,
- ostave,
- kuhinjske ormariće.
Suvi listovi vremenom gube intenzitet mirisa, pa ih je potrebno povremeno zameniti. Kada primetite da aroma više nije izražena, jednostavno ih zamenite novim, suvim listovima.
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