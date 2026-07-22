Postoje običaji koji se prenose s generacije na generaciju, iako se vremenom često zaboravi njihovo tačno poreklo. Jedan od takvih primera jeste držanje lovorovog lista u blizini ulaznih vrata - navika koju su mnoge porodice nasledile od svojih baka, a koja se danas ponovo vraća u domove.

Lovor je odavno poznat kao nezaobilazan začin u kuhinji, ali njegova upotreba ne završava se pripremom hrane. Zbog prijatnog mirisa i tradicionalne simbolike, mnogi ga koriste i u različitim delovima doma.

Zašto se lovor ostavlja iza ulaznih vrata?

U narodnim običajima ulaz u kuću oduvek je imao posebno značenje. Verovalo se da kroz vrata u dom mogu ući i pozitivne i negativne stvari, pa su se koristili različiti predmeti i biljke za koje se smatralo da mogu da zaštite kuću.

Lovor je među njima zauzimao posebno mesto. Smatran je simbolom uspeha, pobede, zaštite i blagostanja, pa se verovalo da može da privuče sreću i sačuva dom od loše energije.

Za ova verovanja ne postoje naučni dokazi, ali je običaj opstao upravo zahvaljujući dugoj tradiciji i prenošenju sa starijih na mlađe generacije.

Lovor može da posluži i kao prirodni osveživač

Čak i ako zanemarimo narodna verovanja, lovor ima sasvim praktičnu namenu. Njegova eterična ulja postepeno oslobađaju aromu, zbog čega suvi listovi mogu da doprinesu prijatnijem mirisu u zatvorenim prostorima.

Nekoliko listova može se staviti iza vrata, u ormar, fioku, ostavu ili kuhinjski element. Mnogi ih stavljaju u male platnene vrećice kako bi se miris duže zadržao i kako se listovi ne bi mrvili među stvarima.

Gde se još koristi u domu?

Lovor se često stavlja u:

ormare sa garderobom,

fioke sa posteljinom,

police sa peškirima,

ostave,

kuhinjske ormariće.

Suvi listovi vremenom gube intenzitet mirisa, pa ih je potrebno povremeno zameniti. Kada primetite da aroma više nije izražena, jednostavno ih zamenite novim, suvim listovima.