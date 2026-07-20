Marija je na Redditu podelila iskustvo koje ju je potpuno izbacilo iz takta. Kaže da je tek posle nekoliko meseci saznala da joj je komšija ostavio poruku zalepljenu na kanti za smeće.

– U poruci je pisalo da više ne ostavljam kantu ispred njegovog dvorišta jer ću, navodno, biti kažnjena – napisala je ona.

Objasnila je da njen sin svakog dana iznosi i vraća kante, pa poruku nije ni videla. Njeno dvorište ima neobičan, trouglasti oblik, zbog čega jednu kantu ostavlja ispred svog prilaza, a drugu na delu ulice koji se nalazi ispred komšijinog travnjaka, kako bi mogla nesmetano da izađe automobilom.

Ipak, tvrdi da kanta nikada nije bila potpuno na njegovom travnjaku.

– Moguće je da su samo točkovi nakratko prešli preko trave, ali ništa više od toga – napisala je.

Posebno ju je naljutilo to što isti komšija, kako kaže, bez problema ulazi u njen prilaz kada sređuje drveće i žbunje uz granicu između njihovih dvorišta. Na kraju je u šali poručila da možda i ona treba da postavi tablu "Zabranjen prolaz", kao odgovor na komšijinu poruku. Objava je izazvala brojne reakcije. Mnogi su joj savetovali da ignoriše situaciju, dok su drugi priznali da se ljudi često previše uznemire zbog kanti za smeće.

– Neverovatno je koliko pojedinci ozbiljno shvataju gde je ostavljena kanta na dan odnošenja smeća – napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da je i sam doživeo da komšije fotografišu njegove kante za smeće kako bi imale dokaz za žalbu.

Na kraju, rasprava se svela na pitanje koje je podelilo internet: da li je komšija bio u pravu što je reagovao ili je potpuno preterao zbog sitnice?









