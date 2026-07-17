Nema lepšeg osećaja nego kada uveče legnete u čist, tek presvučen krevet. Međutim, sigurno vam se bar jednom desilo da otvorite ormar, izvadite opranu posteljinu i umesto mirisa omekšivača osetite onaj težak, ustajao miris zatvorenog prostora.

Najgore je što ste čaršave oprali, osušili, možda čak i ispeglali, a posle samo nekoliko nedelja u ormaru kao da je sav trud nestao. Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji košta svega dvadesetak dinara, a mnoge domaćice kažu da zaista pravi razliku.

Zašto posteljina poprimi neprijatan miris?

Problem nije u deterdžentu niti u omekšivaču, već u vlazi koja ostaje zarobljena u zatvorenom ormaru.

Tokom leta vazduh je vlažniji, a pamuk lako upija vlagu iz prostorije. Kada ormar retko otvarate, vazduh ne cirkuliše, pa se stvara onaj karakterističan memljiv miris koji se brzo uvuče u posteljinu.

Situacija je još gora ako ste čaršave odložili dok nisu bili potpuno suvi ili ako ih čuvate na dubokim policama koje se retko provetravaju.

Trik koji domaćice godinama koriste

Ne treba vam nikakav skup osveživač za ormar. Sve što vam je potrebno verovatno već imate kod kuće.

Uzmite običnu pamučnu čarapu ili komad gaze i u nju sipajte dve pune kašike krupne morske soli. Dodajte pet do sedam kapi eteričnog ulja lavande, pa zavežite čarapu gumicom.

Po jednu ovakvu kesicu stavite na svaku policu na kojoj držite posteljinu.

So će upijati višak vlage, koja je glavni uzrok neprijatnih mirisa, dok će lavanda ostaviti blag i prijatan miris koji se zadržava mnogo duže nego kada samo naprskate ormar osveživačem.

Ako nemate eterično ulje lavande, poslužiće i nekoliko komadića osušene kore limuna ili grančica ruzmarina.

Ne zaboravite da promenite so

Da bi trik zaista radio, potrebno je da s vremena na vreme zamenite sadržaj kesice.

Čim primetite da je so postala vlažna ili se stvrdnula, vreme je da sipate novu. To je obično na svakih mesec do mesec i po dana, u zavisnosti od toga koliko je prostorija vlažna.

Jedna greška zbog koje posteljina uvek zamiriše na memlu

Koliko god ovaj trik bio dobar, neće pomoći ako posteljinu odložite u ormar dok još nije potpuno suva.

Dovoljno je da ostane i malo vlage u tkanini pa da se posle nekoliko dana pojavi neprijatan miris.

Zato sačekajte da se čaršavi potpuno osuše, a leti pokušajte da bar dva puta nedeljno na desetak ili petnaest minuta otvorite vrata ormara kako bi vazduh mogao da cirkuliše.

Razlika se oseti čim otvorite ormar

Oni koji su isprobali ovaj trik kažu da se razlika primećuje gotovo odmah. Umesto ustajalog mirisa, iz ormara se širi blag miris čistoće, a posteljina ostaje sveža i kada stoji nedeljama.

Ponekad upravo ovakvi mali trikovi, koji koštaju svega nekoliko dinara i oduzmu dva minuta vremena, naprave najveću razliku u svakodnevnom održavanju doma.