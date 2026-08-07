Znamo da stranci umeju da se zaljube u ćevape, ajvar i sarmu, ali jedan Amerikanac je ovih dana postao hit zbog – gibanice. Ili, kako ju je on simpatično nazvao / “gbincija”.

Na početku videa veselo pozdravlja: “Hej, Serbian people!”, a onda objašnjava da je došao red da proba čuvenu srpsku gibanicu. Već na prvom zalogaju lice mu se ozarilo. Oduševljenje nije mogao da sakrije, a komplimenti su samo pljuštali. Uživao je u svakom zalogaju zaljubljeno gledajući komad gužvare koju je kupio u prodavnici sa balkanskim proizvodima.

I taman pomisliš: “Eto, još jedan stranac koji je otkrio koliko je gibanica dobra.” A onda - šok. Iako je znao da uz gužvaru ide jogurt ili kajmak (kadžmak kako ga on zove), nije ih imao, pa se dosetio da uradi nešto neprostivo i napravi težak gastro jeres - prelio je gibu rastopljenim puterom sa belim lukom.

Ako ste sada instinktivno rekli: “Nemoj, čoveče!”, niste jedini. Najzanimljivije je što je njemu ova kombinacija bila savršena. Posle svakog zalogaja klima glavom, smeška se i ponavlja koliko je ukus fantastičan, kao da je upravo otkrio kulinarsko blago.

Mi ćemo, ipak, verovatno ostati verni jogurtu, kiselom mleku ili dobrom domaćem kajmaku. Ali moramo da priznamo - čovek je toliko iskreno uživao da mu je teško bilo šta zameriti.

A ono “gbincija”? To ćemo mu, čini nam se, zauvek oprostiti.