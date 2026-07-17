Mendi Mur je otvoreno govorila o promenama kroz koje je njeno telo prošlo tokom majčinstva.

Glumica (42) je u četvrtak, 16. jula, na svom Instagramu objavila snimak na kojem ispred ogledala pokazuje opuštenu kožu na stomaku, prenosi People.

„Posle troje dece za tri i po godine, moje telo izgleda ovako... uključujući i opuštenu kožu“, napisala je uz kratak snimak.

U narednom videu glumica je podelila i novosti o svom putu ka boljoj fizičkoj formi.

„Takođe, veoma sam nespretna i nisam prirodno talentovana za sport, ali sam odlučna da dugoročno postanem snažnija“, napisala je uz snimak na kojem u teretani radi zgib.

Deca vršnjaci

Zvezda je i ranije otvoreno govorila o tome da je za manje od četiri godine dobila troje dece — Gasa (5), Ozija (3) i Lua (1), koje ima sa suprugom Tejlorom Goldsmitom.

U junu je tokom gostovanja u podkastu ,,Not Skinny But Not Fat", govorila o tome da su Lu i Ozi rođeni u razmaku od nešto manje od dve godine.

Na pitanje da li smatra da je to što je troje dece rodila u kratkom vremenskom periodu „ostavilo posledice“ na nju, Mendi Mur je odgovorila da se „i dalje emocionalno oporavlja“.

„Osećam se srećno što je trudnoća, u smislu energije i fizičkog stanja, za mene bila veoma laka“, rekla je Murova tada. „Nisam imala nikakve simptome postporođajne depresije niti bilo kakve slične probleme, tako da smatram da je moje iskustvo, kada se sve uzme u obzir, bilo relativno lako.“

Dan majki

U maju 2025. godine proslavila je svoj prvi Dan majki kao majka troje dece i podelila dirljivu poruku o majčinstvu u objavi sa više fotografija na Instagramu.

„Biti majka je najveći dar u mom životu i, iako nikada niste potpuno slobodni od briga, stresa ili planiranja, tiha, nepogrešiva radost nadjačava sve ostalo“, napisala je. „Beskrajno sam zahvalna majkama u svom životu koje mi pokazuju šta je potrebno, koje me saslušaju, daju najbolje savete i koje me, uopšte, čine da se osećam manje usamljeno na ovom putovanju.“

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