Nekada je bila sasvim običan deo dnevne sobe, spavaće ili hodnika u brojnim jugoslovenskim domovima. Danas je jedan od najtraženijih komada retro dizajna, a pojedini primerci na svetskom tržištu dostižu cenu i do 2.000 evra.

Reč je o legendarnim lampama Meblo Guzzini, koje su sedamdesetih godina prošlog veka bile simbol modernog doma. Njihov prepoznatljiv izgled – zaobljene forme, futuristički dizajn i abažuri od akrila u jarkim bojama – tada su predstavljali vrhunac savremenog uređenja enterijera.

Ove lampe nastale su saradnjom slovenačke fabrike Meblo i italijanskog dizajnerskog brenda Guzzini, po kojem su i dobile ime. Zahvaljujući kvalitetnoj izradi i smelom dizajnu, ubrzo su se našle u hiljadama domova širom bivše Jugoslavije. Vremenom su mnoge završile na tavanima, u podrumima ili na otpadu, jer su ih vlasnici smatrali zastarelim. Međutim, poslednjih godina doživljavaju veliki povratak. Ljubitelji vintage enterijera, kolekcionari i dizajneri spremni su da izdvoje ozbiljan novac za očuvane originalne primerke.

Najviše vrede lampe koje su sačuvane u izvornom stanju, bez oštećenja, sa originalnim delovima i karakterističnim akrilnim abažurom. U zavisnosti od modela, boje i očuvanosti, njihove cene na specijalizovanim sajtovima kreću se od nekoliko stotina, pa sve do oko 2.000 evra za najređe primerke.

Na njihovu vrednost nedavno je podsetila i hrvatska influenserka Nina Skočak, velika ljubiteljka retro dizajna. Ona je otkrila da je jednu originalnu Meblo Guzzini lampu pronašla za 250 evra, ističući da pojedini modeli danas vrede višestruko više.

Za mnoge su ove lampe uspomena na detinjstvo i domove roditelja ili baka i deka, ali za kolekcionare predstavljaju mnogo više od rasvetnog tela. One su simbol jedne dizajnerske epohe, zbog čega se sve češće mogu videti u modernim stanovima, luksuznim hotelima i enterijerima uređenim u retro stilu.

Zato, pre nego što sledeći put bacite staru lampu sa tavana ili iz podruma, možda bi vredelo da proverite njen model. Moguće je da se u vašoj kući krije komad koji danas vredi pravo malo bogatstvo.