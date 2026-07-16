Malo ko bi pomislio da je jedan od najvećih glumaca u istoriji Holivuda godinama zarađivao za život praveći nameštaj.

Pre nego što je postao Han Solo i legendarni Indijana Džons, Harison Ford radio je kao stolar, a upravo mu je taj posao pomogao da preživi dok je čekao svoju veliku priliku.

Danas, sa više od šest decenija uspešne karijere, smatra se jednom od najprepoznatljivijih filmskih zvezda svih vremena.

Od mirnog dečaka do glumačkih snova

Harison Ford rođen je 13. jula 1942. godine u Čikagu. Odrastao je u porodici u kojoj umetnost nije bila nepoznanica. Majka mu je radila kao glumica na radiju, a otac u marketingu, ali je i sam imao glumačkog iskustva.

Kao dečak, Harison Ford bio je povučen i nije se posebno isticao u školi. Tokom studija filozofije upisao je kurs glume kako bi se oslobodio treme tokom javnih nastupa, ali je tada shvatio da je gluma ono čime želi da se bavi.

Nedugo zatim preselio se u Kaliforniju, u potrazi za holivudskim snom.

Godinama je radio kao stolar

Prvi ugovor sa filmskim studijom nije mu doneo željeni uspeh. Dobijao je samo manje uloge, pa nije mogao da živi od glume.

Kako bi izdržavao porodicu, počeo je da radi kao stolar. Izrađivao je nameštaj i renovirao domove brojnih klijenata, među kojima su bili i ljudi iz filmske industrije.

Ironično, upravo zahvaljujući tom poslu ostao je u Holivudu dovoljno dugo da dočeka svoju životnu priliku.

Jedan susret promenio mu je život

Početkom sedamdesetih upoznao je reditelja Džordža Lukasa, koji mu je dao manju ulogu u filmu „Američki grafiti“.

Nekoliko godina kasnije Ford je došao na audiciju za novi Lukasov projekat, ali ne kao kandidat za glavnu ulogu, već da pomaže drugim glumcima čitajući dijaloge.

Ipak, upravo je on na kraju dobio ulogu Hana Sola u filmu „Ratovi zvezda: Nova nada“, koja mu je zauvek promenila život.

Han Solo i Indijana Džons pretvorili ga u legendu

Nakon ogromnog uspeha „Ratova zvezda“, Harison Ford postao je jedna od najvećih svetskih filmskih zvezda.

Nije prošlo mnogo vremena, a dobio je još jednu kultnu ulogu, avanturistu i arheologa Indijanu Džonsa. Filmovi o ovom junaku postali su planetarni hit, a Ford je stvorio još jednog lika koji je obeležio istoriju kinematografije.

Ovim ulogama pridružili su se i brojni drugi uspešni filmovi poput „Blejd Ranera“, „Begunca“, „Patriotskih igara“, „Air Force One“ i mnogih drugih, kojima je pokazao da podjednako ubedljivo igra akcione heroje i ozbiljne dramske likove.

Ni u osmoj deceniji ne usporava

Poslednjih godina Harison Ford ponovo se vratio likovima koji su ga proslavili. Publika ga je gledala u filmu „Blade Runner 2049“, poslednjem nastavku serijala o Indijani Džonsu, ali i u uspešnim serijama „1923“ i „Shrinking“.

Njegove uloge i danas dobijaju pohvale kritike, što potvrđuje da je i dalje među najtraženijim glumcima Holivuda.

Ženio se nekoliko puta

Harison Ford ženio se tri puta i otac je petoro dece. Od 2010. godine u braku je sa glumicom Kalistom Flokhart, najpoznatijom po seriji „Ali Mekbil“.

Osim glume, njegova velika strast je letenje. Godinama poseduje dozvole za upravljanje avionima i helikopterima, a više puta je učestvovao i u humanitarnim akcijama spasavanja u planinskim predelima Sjedinjenih Američkih Država.

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