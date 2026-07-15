Legendarni holivudski glumac Harison Ford, koji je 13. jula proslavio 84. rođendan, ponovo je osvojio publiku. Ovog puta duhovitom reakcijom tokom razgovora sa novinarima.

Na snimku koji se brzo proširio društvenim mrežama jedna novinarka je Harisonu Fordu uputila neočekivan kompliment.

"Ja i dalje mislim da ste veoma zgodni", rekla je pred okupljenima, što je izazvalo osmeh prisutnih.

Ford ju je nekoliko trenutaka zbunjeno posmatrao, duboko uzdahnuo i ostao bez reči, a zatim je usledilo novo pitanje: "I dalje izgledate sjajno. Kako uspevate da održite takvu formu u tim godinama?".

Glumac je odgovorio u svom prepoznatljivom stilu: "Imao sam sreće sa ovim telom. Hvala što ste to primetili", rekao je uz osmeh, što je izazvalo novi talas smeha.

Video je za kratko vreme postao viralan, a korisnici interneta nisu krili oduševljenje Fordovom spontanošću i smislom za humor.

"Njegov izraz lica posle komplimenta je neprocenjiv", napisao je jedan korisnik, dok su mnogi istakli da upravo njegova harizma i skromnost objašnjavaju zašto ga publika voli već više od pet decenija.

Iako se našalio da je za sve zaslužna sreća, Harison Ford godinama vodi računa o zdravlju.

Ranije je otkrio da redovno vozi bicikl, igra tenis i vežba kako bi sačuvao snagu, pokretljivost i kondiciju. Ističe da mu u osmoj deceniji života nije cilj da izgleda kao bodibilder, već da ostane aktivan i u dobroj fizičkoj formi.

Promenio je i način ishrane. Izbacio je meso i mlečne proizvode, a danas uglavnom jede ribu, povrće i druge namirnice biljnog porekla.

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