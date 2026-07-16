Jedna devojčica osvojila je društvene mreže zahvaljujući preslatkoj jutarnjoj navici koju deli sa svoja tri zlatna retrivera – Rajlijem, Tvajlom i Berom.

Video koji su na Instagramu objavili njeni roditelji i vlasnici pasa prikazuje trenutak kada se devojčica probudi i odmah odlazi do svojih četvoronožnih prijatelja. Pre nego što uradi bilo šta drugo, svakom od zlatnih retrivera poželi dobro jutro toplim zagrljajem.

U opisu objave roditelji su napisali da je to prva stvar koju njihova ćerka uradi svakog jutra, a upravo ta svakodnevna rutina oduševila je korisnike interneta. Snimak sa devojčicom i njenim kućnim ljubimcima je do sada prikupio više od 1,2 miliona lajkova.

U komentarima su se nizale emotivne reakcije. Mnogi su napisali da je ovo "najslađa stvar koju su videli", dok su drugi istakli koliko je posebna veza između male dece i pasa.

"Oni su pravi srećnici što imaju jedni druge", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Ovo mi je ulepšalo dan." Mnogi su ocenili da je upravo ovakva ljubav između deteta i kućnih ljubimaca nešto što nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

Video: