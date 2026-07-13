Britni Spirs prvi put se oglasila nakon što su se društvenim mrežama proširili snimci na kojima viri kroz krov automobila dok se vozi auto-putem u Los Anđelesu. Njeno ponašanje izazvalo je brojne reakcije i zabrinutost obožavalaca.

Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj leži na krovu automobila raširenih ruku, uz poruku da javnost vidi samo „dve sekunde njenog ludila dok se klanja Gospodu“, dok je, kako tvrdi, njena stvarnost potpuno drugačija nego što izgleda. U šali je dodala da bi možda trebalo češće da izlazi na krov automobila.

Prema navodima izvora bliskih pevačici, Spirs je kroz otvor provirila samo nakratko kako bi proverila stanje u saobraćaju nakon što su se automobili zaustavili. Izvor tvrdi da je to navika koju ima još od detinjstva i da nije imala nameru da učini bilo šta opasno ili nezakonito.

Ipak, ceo događaj izazvao je dodatnu zabrinutost jer je Britni ranije ove godine imala problema sa zakonom zbog vožnje pod uticajem alkohola. Tada je priznala krivicu, izbegla zatvorsku kaznu i dobila uslovnu kaznu od 12 meseci, novčanu kaznu i obavezu pohađanja programa edukacije o bezbednosti u saobraćaju. Uz to, mora da poštuje stroge uslove, uključujući zabranu vožnje pod uticajem alkohola ili droga, kao i mogućnost testiranja na zahtev policije. Ovo nije prvi put da je pevačica privukla pažnju zbog rizičnog ponašanja u saobraćaju.