Pevačica Britni Spirs ne prestaje da zabrinjava svoje obožavatelje. U četvrtak je snimljena na autoputu u Los Anđelesu, gde je izvodila vratolomije kojima je šokirala druge vozače.

Pop zvezda fotografisana je kako stoji kroz otvor na krovu crnog SUV Mercedesa, dok se vozila autoputem 101 u blizini Studio Sitija. Spirs je u jednom trenutku ispružila obe ruke preko krova vozila te zabacila glavu unazad. Pevačici očigledno nisu smetali zbunjeni pogledi prolaznika dok je pravila pravi spektakl u automobilu koji se kretao brzinom od oko 72 km/h.

Svedoci su rekli da je Spirs stajala kroz otvor na krovu otprilike dva minuta pre nego što je vozilo izašlo s autoputa. Zatim je pevačica snimljena na benzinskoj stanici, gde se smejala i razgovarala sa svojim vozačem, koji je javnosti trenutno nepoznat.

Izvori su za Daily Mail rekli da je Spirs provirila kroz prozor na trenutak samo kako bi videla koliki je saobraćaj.

"Britni je samo na kratko prošla kroz krovni otvor, htela je da vidi kakav je saobraćaj ispred jer su se automobili zaustavili. Htela je da vidi koliko će dugo kasniti. To je stalno radila kao dete koje je odrastalo na Jugu, obožava topli vetar koji joj leti mrsi kosu, to je zabavno. Zabavno se provodi leti i srećna je, na dobrom je mestu. Ako je ilegalno proviriti kroz krovni prozor, ona to ne zna! Nije nameravala učiniti ništa lože", rekao je izvor.

Iako izvor tvrdi da je Spirs provirila samo na trenutak, obožavatelji su ostali zabrinuti, s obzirom na to da je pevačica u martu uhapšena zbog vožnje pod uticajem alkohola. Spirs je uspela da reši svoj slučaj i izbegne zatvor, ali je osuđena na 12 meseci uslovne kazne. Takođe je morala platiti novčanu kaznu od 571 dolara te joj je naloženo da završi 30 sati edukacije o vožnji pod uticajem alkohola.

Video: