Kevin Federlajn, nekadašnji prateći plesač i bivši suprug pop zvezde Britni Spirs, godinama je bio u centru pažnje zbog turbulentnog braka sa pevačicom i borbe za starateljstvo nad njihovim sinovima. Njihova romansa počela je 2004. godine i razvijala se veoma brzo, verili su se posle samo tri meseca veze, a ubrzo i venčali. Zajedno su dobili sinove Šona Prestona i Džejdena Džejmsa koji su kako svi komentarišu lepi kao lutke kada su se pojavili na jednoj reviji, ali je brak okončan već 2006. godine.

Nakon razvoda usledila je dugotrajna sudska borba oko dece, a Federlajn je godinama primao visoku alimentaciju od Britni, koja je prema navodima medija dostizala i 40.000 dolara mesečno. U javnosti je često bio kritikovan zbog tvrdnji da živi od novca bivše supruge.

Pre veze sa Britni, Kevin je bio u vezi sa glumicom Shar Jackson, koja je u trenutku njihovog raskida bila trudna sa njihovim drugim detetom, što je dodatno uticalo na negativnu sliku javnosti o njemu.

Federlajn je odrastao u radničkoj porodici, a nakon što je napustio srednju školu radio je kao dostavljač pice. Kasnije je izgradio karijeru pratećeg plesača i nastupao sa velikim imenima poput Majkla Džeksona, Džastina Timberlejka, Pink.

Posle razvoda od Britni dobio je primarno starateljstvo nad njihovim sinovima, dok se pevačica suočavala sa psihičkim problemima i turbulentnim periodom života. Kasnije se povukao iz javnosti, oženio bivšu odbojkašicu Viktoriju Prins i sa njom dobio još dvoje dece, pa je danas otac šestoro dece.

Iako je pokušao da izgradi i muzičku karijeru objavivši rep album „Playing with Fire“, nije ostvario uspeh. Danas vodi mirniji porodični život i retko se pojavljuje u javnosti, iako povremeno iznosi detalje iz nekadašnjeg odnosa sa Britni, što i dalje privlači pažnju svetskih medija.