Majka pevačice Selene Gomez, Mendi Tifi, našla se na meti kritika nakon objave na društvenim mrežama koju su mnogi protumačili kao prozivku svojih ćerki, Selene i Grejsi.

Uz fotografiju na kojoj njene ćerke poziraju ispred ogledala, napisala je da su one njena najveća postignuća, dodajući da će jednog dana shvatiti koliko ih voli i da, uprkos tome što je, kako kaže, "bacaju u smeće", nikada neće odustati od njih.

Objava je izazvala brojne reakcije, a pojedini pratioci poručili su da porodične nesuglasice ne bi trebalo iznositi na društvenim mrežama, smatrajući da će takve poruke samo podstaći dodatne spekulacije o odnosu majke i ćerke.

Mendi je ubrzo odgovorila na kritike, istakavši da je sve bila samo nespretna mamina šala i zamolila pratioce da se ne uzbuđuju. U objavi je podelila i nekoliko šaljivih citata i fotografija, za koje tvrdi da su pogrešno protumačeni.

Iako su pojedini korisnici društvenih mreža nastavili da kritikuju njen potez, Grejsi je poručila da je u pitanju bila samo šala, dok se Mendi nakon toga više nije oglašavala. Inače, Mendi Tifi i Selena Gomez su 2022. godine zajedno osnovale organizaciju za mentalno zdravlje Wondermind.