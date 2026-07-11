Peškiri koji su nekada bili potpuno beli, uprkos redovnom pranju, vremenom mogu izgubiti svoju svežinu. Često poprime sivkastu boju, pojave se žućkasti tragovi uz ivice, a zadržava se i neprijatan miris vlage koji ne nestaje ni nakon sušenja.

Razlog nije klasična prljavština, već naslage koje se godinama zadržavaju duboko u vlaknima. Ostaci deterdženta, masnoća sa kože i kamenac iz tvrde vode stvaraju sloj zbog kojeg peškiri izgledaju istrošeno i gube prvobitnu belinu.

Dobra vest je da za rešavanje ovog problema nisu potrebni skupi izbeljivači niti jaka hemijska sredstva koja mogu oštetiti pamučna vlakna.

Mnogi misle da peškiri žute zato što se ne peru dovoljno često, ali uzrok je najčešće omekšivač. On ostavlja tanak zaštitni sloj na tkanini koji otežava potpuno ispiranje deterdženta i nečistoća. Vremenom se na tom sloju nakupljaju nove naslage, pa peškiri mogu izgledati čisto i prijatno mirisati dok su suvi, ali nakon kvašenja počinju da ispuštaju miris ustajalosti.

Jednostavan način za osvežavanje peškira dolazi iz Japana. Potrebno je pripremiti deset litara ključale vode, dodati dve kašike suvog senfa i pola kašike običnog sirćeta, a zatim u tu mešavinu potopiti pamučne peškire preko noći. Nakon ispiranja i sušenja, tkanina može izgledati znatno svetlije, svežije i čistije.

Iako deluje neobično, ovaj prirodni način može pomoći u uklanjanju nakupljenih naslaga iz vlakana tkanine, smanjiti tragove kamenca i osvežiti peškire bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava.

Za pripremu rastvora potrebno je deset litara ključale vode, dve kašike suvog senfa u prahu i pola kašike alkoholnog sirćeta jačine devet procenata. Sve sastojke sipajte u veću posudu i dobro promešajte dok se senf potpuno ne rastvori. Miris sirćeta je u početku izražen, ali nakon ispiranja u potpunosti nestaje.

Peškire potopite tako da budu potpuno prekriveni rastvorom i ostavite ih da odstoje između deset i dvanaest sati. Najpraktičnije je da to uradite uveče kako bi se natapali tokom noći. Sledećeg jutra isperite ih najpre hladnom, zatim toplom vodom, a nakon toga ih operite u veš mašini na uobičajenom programu bez dodavanja omekšivača.

Ovaj postupak namenjen je isključivo pamučnim i lanenim tkaninama. Osetljivi materijali poput vune, svile i mikrofibera mogu promeniti oblik ili izgubiti svoja svojstva zbog visoke temperature vode, pa se za njih ne preporučuje primena ove metode.

Dodatna prednost ovog postupka posebno dolazi do izražaja u stanovima u kojima nema dovoljno prostora za sušenje veša. Kada se peškiri suše u slabo provetrenim prostorijama, vlaga se duže zadržava u vlaknima, što pogoduje nastanku neprijatnih mirisa. Temeljno očišćeni peškiri lakše otpuštaju vlagu, brže se suše i duže zadržavaju osećaj svežine.

Ovakav tretman nije potrebno često ponavljati. Dovoljno je primeniti ga jednom u mesec ili dva kako bi peškiri zadržali čist izgled i svežinu. Ukoliko je voda u mestu gde živite izrazito tvrda, poboljšanje se može primetiti već nakon prvog tretmana.

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