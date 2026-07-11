Nož za rođendan, polovan novčanik ili sat koji otkucava tuđe vreme prema starim verovanjima spadaju među poklone koji mogu doneti nesreću. Takva pravila koja su se prenosila kroz generacije i danas postoje u mnogim srpskim domovima. Međutim, suština nije u sujeverju, već u nameri osobe koja poklon daje i razlogu zbog kog je izabrala baš taj predmet.

Poklon nije samo stvar koju nekome predamo. On nosi poruku i pokazuje odnos između ljudi. Kada vam neko pokloni nešto što ste ranije pomenuli da vam se dopada, to je znak pažnje i razumevanja. Ali kada poklon dolazi od osobe koja vam ne želi dobro i bira nešto za šta zna da vam neće prijati, osećaj je potpuno drugačiji. Nekada se prava namera prepozna i pre nego što izgovorimo reči zahvalnosti.

Oštri predmeti se prema starim običajima nalaze na vrhu liste nepoželjnih poklona. Veruje se da noževi i makaze mogu da prekinu prijateljstvo ili unesu nesuglasice u dom. Zbog toga mnogi i danas primenjuju stari običaj da se za takav poklon da simboličan novčić, kako bi se smatralo da predmet nije poklonjen, već kupljen.

Posebnu pažnju izazivaju polovni predmeti poput nakita, satova i novčanika, jer se veruje da sa sobom nose deo priče prethodnog vlasnika. Kada neko pokloni predmet koji je dugo čuvao ili koristio, ljudi često imaju osećaj da uz njega dolazi i deo prošlosti te osobe. Ponekad se upravo takvi pokloni daju kao nešto čega se neko želi rešiti, a predstavljaju se kao znak pažnje.

Na kraju, predmet sam po sebi ne donosi ni sreću ni nesreću. Mnogo više značaja ima osećaj koji ostaje iza poklona i odnos sa osobom koja ga daje. Poklon dat iskreno može imati veliku vrednost, dok onaj iza kog stoje zavist, loša namera ili neiskrenost može ostaviti neprijatan trag svaki put kada ga pogledamo.

Prazan novčanik i vaza bez cveća prema narodnim verovanjima spadaju među poklone koji nose posebnu simboliku. Kaže se da se novčanik nikada ne poklanja prazan, već da u njega treba staviti makar jednu sitnicu, najčešće novčić, kako bi osoba koja ga dobije uvek imala obilje i ne bi ostala bez novca. Isti običaj vezuje se i za tašne i kasice, jer se prazan predmet često tumači kao simbol manjka i želja da takvo stanje potraje.

Da li zaista treba baciti takav poklon? Ne mora svaki predmet odmah da završi u smeću. Važnije je obratiti pažnju na osećaj koji u vama izaziva. Ako vas neki poklon svaki put kada ga pogledate podseća na neprijatnu osobu ili budi lošu energiju, možda je najbolje da ga sklonite, prosledite nekome kome će više značiti ili ga jednostavno uklonite iz svog prostora. Kuća treba da bude mesto mira, a ne prostor pun stvari koje nose neprijatne uspomene.

Kako prepoznati poklon iza kog se krije loša namera? Najviše govori vaša prva reakcija. Ako umesto sreće i iznenađenja osetite nelagodu kada otvorite paket, moguće je da vam intuicija ukazuje na nešto što ste već ranije primećivali kod osobe koja vam je poklon dala. Pokloni koji dolaze sa neiskrenim namerama često ne donose iznenađenje, već samo potvrde postojeći osećaj. Nekada nije problem u samom predmetu, već u tome što ga prihvatamo iz obaveze i pristojnosti, iako nam unutrašnji osećaj govori drugačije.

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