Nakon duge borbe s rakom, koja i dalje traje, kralj Čarls III vratio se obavezama, a uskršnja misa, na kojoj se pojavio s porodicom, privukla je veliku pažnju medija. Kraljevska porodica okupila se, kao i svake godine, na tradicionalnoj uskršnjoj misi, a ovakvi događaji poznati su po strogoj formalnosti.
Uprkos tome, kralj Čarls i njegova unuka, princeza Šarlot, osvojili su simpatije nakon što je kralj pokazao svoju nežniju stranu pred svima, a to ne radi često, piše People.
Neposredno pre ulaska u crkvu, kralj je zastao, uputio širok osmeh i nežno dodirnuo rame svoje unuke. Ta spontani i topli gest odmah je privukla pažnju prisutnih i fotografa, otkrivajući koliko je, uprkos protokolu i zdravstvenim izazovima, vezan za porodicu.
Nakon tog kratkog, ali upečatljivog trenutka, kralj je ušao u kapelu, a za njim su krenuli kraljica Kamila, princ Vilijam i Ketrin, princeza od Velsa, kao i mali prinčevi Džordž i Luis.
Na društvenim mrežama mogli su se pročitati različiti komentari, od onih koji tvrde da je on u privatnosti samo deda koji iskreno voli svoje unuke i aktivno učestvuje u njihovim životima, do onih koji smatraju da ga je "bolest omekšala" i da mu je sada važnije da voljene osobe znaju koliko mu znače nego šta će drugi reći.
Uprkos prohladnom i vetrovitom vremenu, kralj Čarls bio je vidno dobro raspoložen i srdačno je pozdravljao okupljene građane. On i kraljica Kamila stigli su u luksuznom državnom automobilu Bentli, dok su ostali članovi porodice do kapele prošetali.
Kraljica Camilla zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini, a posebnu pažnju privukao je broš koji je nekada pripadao kraljici Elizabeti. Mlada princeza Šarlot oduševila je prisutne u elegantnoj haljini i kaputu toplih tonova, dok je mali princ Luis ponosno koračao pored nje, ne skidajući osmeh s lica.
Video:
Komentari (0)