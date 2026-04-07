Nakon duge borbe s rakom, koja i dalje traje, kralj Čarls III vratio se obavezama, a uskršnja misa, na kojoj se pojavio s porodicom, privukla je veliku pažnju medija. Kraljevska porodica okupila se, kao i svake godine, na tradicionalnoj uskršnjoj misi, a ovakvi događaji poznati su po strogoj formalnosti.

Uprkos tome, kralj Čarls i njegova unuka, princeza Šarlot, osvojili su simpatije nakon što je kralj pokazao svoju nežniju stranu pred svima, a to ne radi često, piše People.

Neposredno pre ulaska u crkvu, kralj je zastao, uputio širok osmeh i nežno dodirnuo rame svoje unuke. Ta spontani i topli gest odmah je privukla pažnju prisutnih i fotografa, otkrivajući koliko je, uprkos protokolu i zdravstvenim izazovima, vezan za porodicu.

Nakon tog kratkog, ali upečatljivog trenutka, kralj je ušao u kapelu, a za njim su krenuli kraljica Kamila, princ Vilijam i Ketrin, princeza od Velsa, kao i mali prinčevi Džordž i Luis.