U sendviče za put stavljate kisele krastavce? Niste jedini, a popularan su dodatak i u burgerima i salatama. Dobar su izvor vitamina K, koji ima važnu ulogu u zgrušavanju krvi i zdravlju kostiju, a neke vrste sadrže i probiotike koji mogu povoljno delovati na zdravlje creva. Ipak, većina kiselih krastavaca sadrži dosta natrijuma, odnosno soli, pa s njima ne bi trebale preterivati osobe koje imaju povišen krvni pritisak ili su osetljive na so, piše Health.com.

Hranljive vrednosti

Kiseli krastavci prave se od svežih krastavaca, koji zbog visokog procenta vode osvežavaju i imaju vrlo malo kalorija. Sveži krastavci prirodno sadrže malo natrijuma te su izvor kalijuma, minerala važnog za normalno funkcionisanje srca, mišića i nervnog sistema. Tokom procesa kiseljenja njihov nutritivni sastav se menja.

Jedan kiseli krastavac ima oko 5 kalorija, manje od jednog grama masti, ugljenih hidrata i proteina te oko 326 mg natrijuma. Slatki kiseli krastavci nešto su kaloričniji - jedan komad sadrži oko 18 kalorija, 4,24 grama ugljenih hidrata i oko 91 mg natrijuma, uz manje od jednog grama masti i proteina.

Obe vrste sadrže i nešto vlakana. Dva kisela krastavca mogu obezbediti najmanje 10 % dnevnih potreba za vitaminom K, koji zajedno s kalcijumom i vitaminom D doprinosi očuvanju zdravlja kostiju i normalnom zgrušavanju krvi.

Kiseljenje i fermentacija nisu isto

Nisu svi kiseli krastavci fermentisani. Postoje dva glavna načina njihove pripreme - klasično kiseljenje i fermentacija. Kod klasičnog kiseljenja krastavci se konzerviraju u slanoj otopini, najčešće uz dodatak sirćeta, šećera i začina. Fermentacija je drugačiji proces u kojem prirodno prisutne bakterije tokom nekoliko nedelja pretvaraju šećere u mlečnu kiselinu, zbog čega krastavci dobijaju prepoznatljiv kiseli ukus.

Moguće zdravstvene prednosti

Tokom fermentacije mogu se razviti korisne bakterije poput onih iz roda Lactobacillus. Takvi mikroorganizmi deluju kao probiotici, a istraživanja pokazuju da mogu pridoneti zdravlju probavnog sistema, boljoj apsorpciji hranljivih materija i normalnoj funkciji imuniteta.

Budući da su kiseli krastavci, i klasični i slatki, vrlo niskokalorični, mogu biti deo uravnotežene ishrane i pomoći u održavanju zdrave telesne težine - sve dok se jedu umereno.

Pazite na količinu soli

Najveći nedostatak kiselih krastavaca je visok procenat natrijuma. Jedan komad može sadržati više od 300 mg natrijuma, što je značajan deo preporučenog dnevnog unosa.

Osobe s visokim krvnim pritiskom ili one koje moraju paziti na unos soli trebale bi proveriti deklaraciju pre kupovine. Primera radi, porcija od oko 30 grama, što je otprilike pola krastavca, može sadržati oko 270 mg natrijuma. Ako pojedete celi krastavac, unos se može popeti na oko 540 mg.

Video: