Naše oči su razvijene tako da nesvesno reaguju na sve što vidimo i doživimo. Pa tako kada vidite nešto što vas plaši oči će se prirodno raširiti kako bi se vidno polje povećalo.

Na iznenađenje ćete slično reagovati - širom otvorenih očiju i spojenim obrvama. Ako vaš sagovornik neprestano trepće znači da oseća neku nelagodnost, a ako stisne oči jako, znači da se radi o nekom gađenju.

Ako se sa nekim ko nosi masku prvi put upoznajete, njegove oči će vam reći o njegovim namerama. Podignute obrve muškarca mogu značiti da mu je ženska osoba privlačna, no podignute obrve mogu značiti i ljubazne namere. Podignute obrve kao da govore "tu sam kao prijatelj".

Iskren osmeh uvek ćete uočiti u uglovima očiju, zahvaljujući tankim boricama koje se pojavljuju kao posledica podizanja obraza. Sve te nesvesne reakcije očiju na naše emocije je teško, ako ne i nemoguće, odglumiti i to je razlog zašto se oči obično nazivaju prozorom duše.