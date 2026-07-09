Kejt Hadson još jednom je dokazala da su godine za nju samo broj. Holivudska glumica tokom porodičnog odmora na grčkom ostrvu Skijatosu podelila je fotografije i video u kojima je pokazala isklesanu figuru u crvenom bikiniju, a njen mladoliki izgled i zavidna forma ponovo su izazvali brojne reakcije obožavatelja.

Zvezda filmova "Kako izgubiti momka za 10 dana" i "Bride Wars" letuje sa verenikom Denijem Fudžikavom te decom Rani Rouz, Rajderom i Bingemom. Na snimcima bez šminke uživa u opuštenim porodičnim trenucima na plaži, a vitka linija posebno je došla do izražaja u kupaćem kostimu bez bretela.

Iza njenog izgleda, kako je i sama više puta istakla, ne stoje rigorozne dijete ni iscrpljujući treninzi, već doslednost i zdrav način života.

"Moram biti u pokretu da bih se osećala dobro", rekla je Hadson u intervjuu za People, objasnivši kako joj svakodnevna fizička aktivnost donosi više energije i pomaže da se oseća snažno i fleksibilno.

Glumica ne insistira na dugim treninzima, već smatra da je najvažnije svaki dan pronaći vreme za barem malo kretanja. Među omiljenim aktivnostima izdvojila je šetnje, nekoliko minuta na traci za trčanje, pilates i vruću jogu, a posebno uživa u planinarenju, skijanju i vožnji bicikla.

"Nije reč samo o tome da dobro izgledam. Volim da se oznojim jer mi to razbistri misli. Važno mi je da moj mozak dobije dovoljno kiseonika i da osećam kako mi krv pravilno cirkuliše", objasnila je.

Istakla je i kako joj je mentalno zdravlje jednako važno kao i fizički izgled te veruje da redovna aktivnost pozitivno utiče na raspoloženje.

Kada je reč o ishrani, glumica odbacuje brze dijete i kratkoročna rešenja.

"Postati zdrav nije proces od dve nedelje. To je promena životnog stila", poručila je, naglasivši da ne veruje u ekstremna odricanja, već u ravnotežu i dugoročne zdrave navike.

Sudeći prema snimku s grčkog odmora, Kejt Hadson uspešno sledi vlastite savete. U 48. godini izgleda jednako fit kao i pre dve decenije, a njen pristup zdravlju i fizičkoj aktivnosti mnogima služi kao inspiracija da se usmere na održive navike, umesto na kratkotrajna rešenja.

Video: