Iza sarkastičnih opaski i neprijatnih komentara često se krije potreba da druga osoba stekne osećaj nadmoći ili izazove emotivnu reakciju. Neki ljudi na taj način pokušavaju da prikriju sopstvene nesigurnosti, privuku pažnju ili prenesu svoje nezadovoljstvo na nekog drugog. Upravo zato burna reakcija često ide u njihovu korist. Kada se naljutite ili počnete da se branite, osoba koja vas provocira dobija ono što je želela - vašu pažnju i kontrolu nad razgovorom.

Pitanje koje može da promeni tok razgovora

Psiholozi savetuju da u takvoj situaciji ostanete smireni i postavite jednostavno pitanje:

„Šta želiš da postigneš tim komentarom?“

Možete reći i:

„Koja je tvoja namera kada mi to govoriš?“

Na prvi pogled deluje kao obično pitanje, ali ono menja dinamiku razgovora. Umesto da vi objašnjavate ili branite sebe, sagovornik je taj koji mora da objasni svoje ponašanje.

Zašto ova tehnika često daje rezultat?

Miran odgovor prekida očekivani obrazac. Osoba koja provocira uglavnom računa na to da ćete se naljutiti ili uvrediti. Kada ostanete pribrani i postavite pitanje, razgovor dobija potpuno drugačiji tok Istovremeno, ovakav odgovor razotkriva skrivenu nameru iza zajedljivih komentara. Ono što je do tada moglo da se predstavi kao „bezazlena šala“ odjednom postaje nešto što zahteva objašnjenje. Na taj način jasno pokazujete da ne pristajete na nepoštovanje, ali i da ne želite da učestvujete u besmislenom sukobu.

Ton je važniji od same rečenice

Nije dovoljno samo izgovoriti prave reči. Način na koji ih kažete može da napravi veliku razliku. Ako pitanje postavite mirnim glasom, bez ironije i povišenog tona, mnogo su veće šanse da će sagovornik odustati od daljeg provociranja. Ukoliko pokušaju da ublaže situaciju rečenicom: „Ma, samo sam se šalio“, dovoljno je da kratko odgovorite:

„Razumem, ali meni to nije bilo smešno. Voleo/la bih da to više ne ponavljaš.“

Bez rasprave, bez dokazivanja i bez potrebe da se pravdate. Naravno, nijedna tehnika ne može da popravi odnos sa osobom koja uporno pokazuje nepoštovanje ili namerno povređuje druge. Ipak, jasno postavljanje granica i smirena komunikacija često su najbolji način da sačuvate svoje dostojanstvo i ne dozvolite da vas tuđe reči izbace iz ravnoteže.