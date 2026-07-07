Kuvar Rois Betel je na TikToku otkrio tehniku za prženje slanine koja omogućava da ona bude ravnomerno hrskava. Njegov trik možda na prvi pogled deluje neobično, jer u hladan tiganj prvo dodaje vodu, ali upravo se u tome krije tajna. Mnogi prave grešku tako što odmah stavljaju slaninu na vrelu masnoću.

Kod klasičnog prženja problem nastaje zato što se mesnati deo i masnoća u slanini ne zagrevaju istom brzinom. Dok mast počne da se topi, krajevi slanine često već potamne, postanu tvrdi i dobiju gorak ukus.

Dodavanje vode u tiganj omogućava da slanina bude hrskavija i ravnomernije ispečena. Kriške se stave u hladan tiganj, a zatim se doda voda toliko da ih lagano prekrije. Dok voda ne ispari, temperatura ostaje oko 100 stepeni, što omogućava da se mast postepeno otopi i ravnomerno rasporedi. Na taj način meso ostaje sočno i mekano, bez zagorelih ivica.

Ova metoda ima i dodatnu prednost jer se tokom pripreme stvara mnogo manje prskanja masnoće, pa je čišćenje šporeta jednostavnije i brže. Posebno je korisna onima koji kuvaju na gasnoj ringli ili nemaju snažan aspirator.

Kada voda potpuno ispari, počinje završna faza prženja. Tada slanina počinje da se peče u sopstvenoj masti. Potrebno je ostaviti jaču temperaturu i ne pomerati kriške dok voda ne nestane, kako bi se dobila savršeno hrskava tekstura.

Koliko vode je potrebno za ovaj način pripreme?

Nije potrebna velika količina vode, već je najvažnije pogoditi pravu meru.

Idealna količina je ona koja tek toliko prekrije dno tiganja i donji sloj kriški slanine. Za prosečan tiganj to je otprilike pola šolje vode.

Ako se doda previše vode, priprema će trajati duže nego što je potrebno, bez dodatne koristi za krajnji rezultat. S druge strane, premala količina vode neće omogućiti ravnomerno topljenje masti, pa će se pojaviti isti problem kao kod klasičnog prženja, odnosno ivice slanine mogu zagoreti pre nego što se masnoća pravilno otopi.

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