Princeza Kejt Midlton objavila je na svom Instagramu emotivne porodične fotografije s humanitarnog događaja "Three Peaks Challenge", koji je uspešno završila za fondaciju "The Royal Marsden Cancer Charity".

Na fotografijama snimljenim neposredno nakon osvajanja tri najviša vrha Velike Britanije pozirala je u sportskoj odeći, u kakvoj je gotovo nikad ne vidimo.

Na jednoj od njih grli svog supruga, princa Vilijama, a na drugima grli decu - najmlađeg princa Luisa, ćerku Šarlot i najstarijeg princa Džordža.

Ovaj sportski izazov ima duboko lično značenje za četrdesetogodišnju princezu od Velsa. Završila ga je godinu i po nakon što je javno objavila uspešan završetak hemoterapije i remisiju raka.

Na kraju zahtevnog marša, na velikom uspehu lično su joj čestitali roditelji Kerol i Majkl Midlton i brat Džejms Midlton. U propratnom tekstu princeza se zahvalila svima na podršci onkološkoj dobrotvornoj organizaciji.

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