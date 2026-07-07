Boje koje birate za svoj dom imaju veliki uticaj na raspoloženje i atmosferu u prostoru. Pogrešan izbor može narušiti osećaj mira, povećati napetost i negativno uticati na svakodnevni život ukućana.

Mnogi se i dalje odlučuju za nijanse koje na prvi pogled deluju atraktivno, ne razmišljajući o tome kako mogu uticati na psihičko stanje i kvalitet boravka u domu. Stručnjaci za uređenje enterijera upozoravaju da određene boje nisu pogodne za prostorije namenjene odmoru.

Jedna od njih je tamno crvena, koja prema mišljenju brojnih dizajnera i stručnjaka za psihologiju boja može pojačati osećaj napetosti i nemira. Iako ostavlja utisak elegancije i luksuza, smatra se da ova intenzivna nijansa može doprineti nervozi, otežati opuštanje i uticati na kvalitet sna, zbog čega se ne preporučuje za spavaće sobe i druge prostore za odmor.

Objašnjenje se zasniva na psihologiji boja, prema kojoj crvena može podstaći ubrzan rad srca i povećati osećaj budnosti. Kada dominira u prostorijama namenjenim odmoru ili obrocima, može otežati opuštanje i doprineti osećaju iscrpljenosti. Zbog toga se često preporučuju svetliji i pastelni tonovi koji stvaraju prijatniju, smireniju atmosferu i doprinose osećaju ravnoteže u domu.

Boje zidova imaju važnu ulogu u tome kako doživljavamo prostor i koliko se prijatno osećamo u njemu. Tamne i intenzivne nijanse upijaju više svetlosti, zbog čega prostorije mogu delovati zatvorenije, mračnije i manje prijatno za svakodnevni boravak.

Iako se mnogi odlučuju za tamne zidove kako bi postigli sofisticiran izgled, takav izbor ponekad može stvoriti utisak težeg i sumornijeg ambijenta. U pojedinim slučajevima to može doprineti osećaju umora, otežanoj koncentraciji ili nelagodnosti, posebno ako prostor nema dovoljno prirodnog osvetljenja. Zato stručnjaci savetuju da se tamne boje koriste umereno i u kombinaciji sa svetlijim tonovima kako bi prostor ostao prijatan i vizuelno uravnotežen.

Ako želite da u domu stvorite prijatnu i opuštajuću atmosferu, izbor boja može imati značajnu ulogu. Stručnjaci za uređenje enterijera često preporučuju svetlije i prirodne nijanse koje doprinose osećaju ravnoteže i udobnosti.

Svetloplava boja podseća na nebo i vodu, zbog čega se često povezuje sa mirom i opuštanjem. Žalfija zelena unosi prirodan izgled u prostor i stvara osvežavajući ambijent koji prija očima. Topla bež predstavlja neutralnu osnovu koja se lako uklapa sa različitim stilovima uređenja i ističe ostale dekorativne elemente. Puder roze daje prostoru nežan i topao izgled, pa se često koristi u prostorijama namenjenim odmoru zbog prijatne i umirujuće atmosfere koju stvara.

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