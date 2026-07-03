Madona i njena ćerka Lurd „Lola“ Leon su pokazale svoje autorske veštine u pesmi „The Test“ na novom albumu pop ikone.

Na Madoninim novim, 15. studijskim albumom „Confessions II“, muzička zvezda je udružila snage sa svojom prvorođenom ćerkom za numeru „The Test“. U pesmi, Madona i Lola otvoreno govore o svom odnosu majke i ćerke — i o tome kako je život u centru pažnje uticao na njega.

„Little star / I tried to put you on a pedestal / You didn't ask for all the flashing lights / I didn't think of how it could disturb / Or how it hurt / I wish I knew / The pain I've caused / My butterfly / Was always being watched (srp. ,,Mala zvezdo / Pokušala sam da te stavim na pijedestal / Nisi tražila svo to blještavilo reflektora / Nisam razmišljala o tome kako bi to moglo da te poremeti / Ili kako može da boli / Volela bih da sam znala / Bol koju sam prouzrokovala / Moja leptirica / Uvek je bila posmatrana")“, peva Madona (67) u prvoj strofi.

U refrenu, majka i ćerka pevaju o tome kako su bile „testirane“ i o tome kako se Lola oslobađa majčine senke slave.

Lola u drugoj strofi deli svoju perspektivu i izražava zahvalnost prema svojoj majci.

„A hand tenderly reaching to me / You are my reason to be / Or what I want, or look like / What I wear, all the clothes on my back / And what I attract / I trace the line of what you have sewn / Keep my own design / Make it a landscape / Make it alive (srp. ,,Ruka koja mi se nežno pruža / Ti si moj razlog za život / Ili ono što želim, ili kako izgledam / Šta nosim, sve što imam na sebi / I ono što privlačim / Pratim liniju onoga što si ti sašila / Zadržavam sopstveni dizajn / Pretvaram ga u pejzaž / Oživljavam ga")“, peva ona.

Ovaj duet takođe predstavlja trenutak punog kruga za njih dve. Prve reči koje Madona peva u pesmi su „Little Star“, što je ujedno i naziv pesme posvećene Lurd; ta numera se pojavila na albumu „Ray of Light“ iz 1998. godine, koji je snimljen nakon što je dobila svoje prvo dete. Madona je takođe majka Roka Ričija (25), Davida Bande i Mersi Džejms (20), kao i bliznakinja Stele i Ester, (13).

Emotivno iskustvo

Madona je u nedavnom intervjuu za magazin Interview otkrila da joj je Lola, koju ima sa fitnes trenerom Karlosom Leonom, prišla sa idejom da zajedno napišu pesmu, i da je to postalo duboko emotivno iskustvo.

„Prišla mi je sa idejom da zajedno napišemo pesmu kao način da izlečimo naš odnos“, rekla je Madona za magazin, govoreći o svojoj ćerki koja godinama objavljuje i sopstvenu muziku.

Samostalna

Madona je tokom intervjua sa Grejemom Nortonom za ,,BBC Radio 1", 26. juna, otvoreno govorila o Lurdinom odbijanju da bude viđena kao neko ko „koristi prednost“ svog majčinog statusa u muzičkoj industriji.

„Ona je dugo bila veoma uzdržana kada je reč o radu sa mnom. Ne želi da je ljudi doživljavaju kao moju ćerku koja zloupotrebljava svoj privilegovani položaj“, rekla je Madona, dodajući da je bila „veoma srećna“ kada joj je Lola sama prišla.

„Tokom adolescencije se dugo borila sa tim osećanjima“, nastavila je. „Došla je kod mene i rekla: ‘Hajde da napišemo pesmu zajedno, mislim da će to biti iskustvo koje leči.’ I onda ti kažeš šta želiš da kažeš, a ja ću reći tačno ono što ja želim da kažem.“

Lola se u četvrtak, 2. jula pojavila na Madoninom događaju ,,iHeartRadio i TikTok Live" povodom objave albuma u Londonu, gde je „Kraljica popa“ dala uvid u svoj kreativni proces za novi album.

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